Bild: imago images/Chai v.d. Laage

Bei den Diskuswerferinnen geht die Potsdamerin Kristin Pudenz an den Start. Die gebürtige Herforderin ist bereits seit 2009 beim SC Potsdam. 2015 wurde sie Dritte bei den U23-Europameisterschaften, seit 2016 ist sie im Seniorinnenbereich aktiv. In diesem Sommer wurde sie in Berlin erstmals deutsche Meisterin.