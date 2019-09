Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Sonntag bei den Pinguins Bremerhaven stand am Freitagabend das zweite Heimspiel in der DEL für die Eisbären Berlin auf dem Programm. Gegen die Kölner Haie gewann die Mannschaft von Serge Aubin in der Overtime mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Im zweiten Durchgang waren dann zunächst die Gäste überlegen, setzten die Eisbären im eigenen Drittel fest und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor von Sebastian Dahm. Daher kam die Führung für die Eisbären in der 24. Minute von Frank Hördler etwas überraschend. Neuzugang Leonhard Pföderl scheiterte zunächst an der Latte, Hördler staubte zum 1:0 ein. Der Treffer gab den Berlinern Sicherheit, sie gewannen die Kontrolle über das Spiel zurück und schafften es, Köln vom eigenen Tor fernzuhalten.

Im ersten Drittel brauchten beide Mannschaften ein bisschen, um in das Spiel zu finden. Nach knapp zehn Minuten wurden die Eisbären dann allerdings besser und bauten mehr Druck auf das Tor von Gustaf Wesslau auf. Der Goalie hielt allerdings ein ums andere Mal und bewahrte die Rheinländer so vor dem Rückstand. Die beste Chance hatte Reichel in der 15. Minute, als er alleine auf Wesslau zuging, den Puck aber nicht im Tor unterbringen konnte. Somit ging es nach einem insgesamt schwachem ersten Drittel in die erste Pause.

Daher war es wieder ein überraschender Treffer, den die 12.607 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof zu sehen bekamen. Entgegen der Kräfteverhältnisse auf dem Feld kam Köln in der 29. Minute zum 1:1-Ausgleich. Frederik Tiffels egalisierte die Eisbären-Führung. In der anschließenden Überzahl schafften es die Eisbären nicht, diese zurückzugewinnen. Zunächst scheiterte Sean Backman (33.), dann Frank Hördler (34.) am Pfosten. So ging die Partie mit dem 1:1-Remis in die Drittelpause.

Auch im letzten Drittel spielten beide Teams nicht mit dem höchsten Tempo. Immer wieder verlangsamte die Partie, Chancen waren lange Zeit nur Zufallsprodukte. In der 49. Minute nutzten die Gäste dann allerdings eine Überzahlsituation aus. Colby Genoway drehte das Spiel zu Gunsten der Kölner. Ebenfalls im Powerplay erzielten die Eisbären in der 56. Minute den erneuten Ausgleich. Sean Backman brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.



Nachdem in der regulären Spielzeit keine Mannschaft eine Entscheidung herbeiführen konnte, sicherte Marcel Noebels den Eisbären in der vierten Minute der Overtime den Sieg und die zwei Punkte. Bereits am Sonntag geht es für die Eisbären mit einem Auswärtsspiel in München (17:00 Uhr) weiter.