Bild: imago/Team 2

Was man für 8,80 Euro alles machen kann - Ein Liter Bier bei Hertha BSC - oder ein Kurztrip nach Köln

10.09.19 | 14:22 Uhr

8,80 Euro: So viel kostet ein Liter Bier bei Spielen von Hertha BSC im Olympiastadion. In diesem Ranking zählt der Club zur absoluten Bundesliga-Spitze. Wir haben ein paar (nicht ganz ernstgemeinte) Vorschläge, was Sie mit dem Geld sonst alles machen könnten.

Trampen an den Balaton

Schlanke 915 Kilometer sind es von Berlin an den Plattensee. Die 8,80 Euro dienen als die perfekte Picknick-Pauschale an der Autobahnraststätte. Einmal angekommen dann einfach nach Pal Dardai Ausschau halten. Der hat nach seinem Aus als Cheftrainer aktuell ein bisschen mehr Zeit - und schippert öfter mal in seiner ungarischen Heimat mit seinem Boot über den See. "Ich habe dort auch einen kleinen Fernseher mit deutschem TV-Signal", hat er berichtet. Einen besseren Ort, um Hertha BSC zu gucken, gibt es wohl kaum.

Bierpreise in der Bundesliga (pro Liter) 1. FC Bayern München - 8,80€ Eintracht Frankfurt - 8,80€ RB Leipzig - 8,80€ Hertha BSC - 8,80€ Werder Bremen - 8,80€ 6. FC Augsburg - 8,60€ TSG Hoffenheim - 8,60€ Fortuna Düsseldorf - 8,60€ ... 17. Union Berlin - 8,00€ 18. Borussia Dortmund - 7,80€

Auf die Meisterschaft setzen

Die dritte deutsche Meisterschaft könnte das große Geld bringen. Die 8,80 Euro auf den Titel von Hertha BSC setzen und bis zu 8.808,80 Euro sind drin. Zugegeben, die Nummer ist nur etwas für große Optimisten. Und - unter uns gesagt - auch für die ein bisschen riskant. Zwei kleine Erinnerungen. Erstens: Aus den ersten drei Spielen gab es nur einen Punkt. Zweitens: Die letzte Meisterfeier fand nach der Saison 1930/31 statt. Aber was soll’s. Setzt man das Geld in Bier um, ist es auf jeden Fall nach ein paar Zügen weg.

Währungswechsel für die Zeitreise

8,80 Euro - ja genau, sind 17,60 DM. 1990 hätte man dafür drei Eintrittskarten für das erste Hauptstadtderby nach dem Fall der Mauer kaufen können - fünf Mark kosteten damals die Tickets. Wenn jetzt noch jemand eine Zeitmaschine entwickelt, steht dem kostengünstigen Fußballvergnügen nichts mehr im Weg. 50.000 Zuschauer feierten beim Freundschaftsspiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union damals ein Gesamtberliner Fußballfest. Nach dem Schlusspfiff stand es 2:1 für Hertha. Im November kommt es zu einer Neuauflage – diesmal in der Bundesliga. Die Ticketpreise liegen weitaus höher als im Januar vor 29 Jahren.

Mit dem Bus und sieben Freunden nach Köln fahren

Einige Busunternehmen fahren bereits für 0,99 Euro pro Fahrgast von Berlin nach Köln. Los geht's also mit sieben Freunden in die Domstadt. An den Ort, an dem Hertha 1931 seine letzte deutsche Meisterschaft feierte. Im Müngersdorf Stadion, der heutigen Heimat des 1. FC Köln, sahen damals 50.000 Fans den 3:2-Sieg der Hertha gegen den SV 1860 München. Für Fußballromantiker, die es mit Hertha BSC halten, ein wunderbarer Ort um auf die erfolgreichste Zeit des Vereins zurückzublicken. Übrigens: Bei Aufsteiger Köln kostet der Liter Bier in dieser Saison mit 8,40 Euro nur unwesentlich weniger als im Olympiastadion.

11 Flaschen Bier am Späti kaufen

Für 8,80 Euro kann man an vielen Berliner Spätis bis zu 11 Flaschen Bier kaufen. Dabei mag es sich nicht um die höchste Braukunst handeln – günstiger als der Liter Bier im Olympiastadion ist das Kaltgetränk am Späti des Vertrauens aber allemal.