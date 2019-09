Am Tag vor der Mitgliederversammlung beim Fußball-Oberligisten Tennis Borussia Berlin hat der ehemalige Vorstandschef Jens Redlich dem Verein seine finanzielle Unterstützung bis zum Saisonende zugesagt. Das Sponsoring-Engagement von Redlichs Unternehmen Crunch Fit wird bis zum Ende der laufenden Spielzeit fortgeführt, erklärte Redlich am Montag in einer Pressemitteilung.

Außerdem würden Redlich und die restlichen ehemaligen Vorstandsmitglieder von TeBe nicht versuchen ihre Ämter zurückzugewinnen, hieß es in der Mitteilung weiter. Vielmehr wolle man den Verein wieder zusammenbringen und auch das neue Präsidium unterstützen.

"Niemand ist größer als der Verein. Diskussionen und Streitigkeiten um Einzelpersonen schaden nur den übergeordneten Zielen. Und das wichtigste Ziel für Tennis Borussia ist in dieser Saison der Aufstieg in die Regionalliga", erklärt Jens Redlich.

In einem Gerichtsprozess am 11. September wurde final entschieden, dass Jens Redlich nicht als Vorstandschef bei Tennis Borussia Berlin zurückkehren darf. In den Monaten zuvor hatte es einen intensiven Streit zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand gegeben, der in einer umstrittenen Mitgliederversammlung im Januar gewählt worden war.