Fußball-Bundesliga - Union verliert Elfmeterfestival gegen Bremen

14.09.19 | 17:31 Uhr

Union Berlin hat es verpasst, den Sieg gegen den BVB zu vergolden. Die Köpenicker griffen zwar auch gegen Werder nach dem Punktgewinn, standen am Ende aber ohne Zähler da. Im Fokus war vor allem der Schiedsrichter.

Nach dem sensationellen Sieg gegen den BVB und der einwöchigen Länderspielpause, ging es am Samstagnachmittag für Union Berlin in der Bundesliga weiter. Im Heimspiel gegen Werder Bremen wollte die Mannschaft von Urs Fischer nach Möglichkeit an das Erfolgserlebnis gegen Dortmund anknüpfen. "Es gilt, die Leistung gegen Bremen zu bestätigen", hatte Fischer vor dem Spiel erklärt. Gegen ersatzgeschwächte Werderaner war Union einem Punktgewinn zwar nah, verlor am Ende aber knapp mit 1:2 (1:1). Schiedsrichter Tobias Welz spielte in der Alten Försterei die Hauptrolle.

Zwei frühe Elfmeter

Das Spiel begann mit einem Blitzstart für die Gäste. Nach einer missglückten Rückgabe von Christopher Lenz brachte Union-Torwart Rafal Gikiewicz Bremens Davy Klaassen durch eine leichte Berührung im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Tobias Welz entschied auch nach Betrachtung der Videobilder auf Elfmeter. Klaassen verwandelte den durchaus glücklichen Strafstoß zur 1:0-Führung (5. Minute) für seine Mannschaft. Wenig später profitierten die Eisernen dann vom Videobeweis: Der Assistent in Köln wies Welz auf ein Handspiel des Bremers Christian Groß im Strafraum hin. Sebastian Andersson verwertete in der 14. Minute den zweiten Elfmeter des noch jungen Spiels und sorgte so für das 1:1.

Wenig Torraumszenen im Anschluss

Im Anschluss beruhigte sich die Partie dann zunächst, wobei Bremen leichte Feldvorteile hatte. Zu guten Torchancen kam die Mannschaft von Florian Kohfeld aber nicht. Durch gutes Zweikampfverhalten schafften es die Köpenicker, Bremen vom eigenen Tor fernzuhalten. Union versuchte durch Konter selbst in der Offensive gefährlich zu werden, spielte diese aber oft zu überhastet. Somit gingen beide Mannschaften nach einer furiosen Anfangsphase, nach der das Spiel merklich an Tempo verlor, mit dem 1:1-Remis in die Pause.

Erneut steht der Schiedsrichter im Fokus

Fast schon selbstverständlich für dieses Spiel startete die zweite Halbzeit erneut mit einem Elfmeter. Union-Kapitän Christopher Trimmer zog Gebre Selassie im Strafraum, Welz entschied zum dritten Mal auf Strafstoß. Rafal Gikiewicz hielt den Elfmeter von Klaassen stark - lenkte ihn allerdings ins Toraus. Den anschließenden Eckball brachte Niclas Füllkrug per Kopfball (55.) im Tor unter. Die Eisernen zeigten sich unbeeindruckt von der erneuten Führung der Gäste. Die Fischer-Elf wurde offensiver, der Coach brachte mit Sebastian Polter für den glücklosen Anthony Ujah (66.) einen neue Stürmer. Union setzte sich in der Werderaner Hälfte fest und kam gerade nach Standardsituation zu Torszenen. Die beste Möglichkeit hatte Marius Bülter (81.). Sechs Minuten später kam auch Sebastian Polter dem 2:2 nahe, der gute Jiri Pavlenka im Bremer Tor vereitelte die Chance. Anschließend rückte nochmals Schiedsrichter Welz in den Fokus. Nach einem harten Einsteigen gegen Leonardo Bittencourt sah zunächst Neven Subotic die gelb-rote Karte (89.), wenig später sah dessen ehemaliger Dortmunder Teamkollege Nuri Sahin auf der Bremer Seite ebenfalls Gelb-Rot (90+1). Am Ergebnis änderte sich dagegen nichts mehr, sodass Union nach vier Spieltagen mit vier Punkten auf dem 13. Tabellenplatz steht.

