Der Berliner Diskuswerfer Christoph Harting hat bei der Weltmeisterschaft in Katar das dritte große Finale in Serie verpasst. Der 29-Jährige kam in Doha in der Qualifikation nicht über 63,08 Meter hinaus.

Als Vierzehnter schaffte er es nicht in den Endkampf der besten Zwölf am kommenden Montag. Harting fehlten am Ende 23 Zentimeter für den Finaleinzug.