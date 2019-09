Bei der Leichtathletik-WM in Doha ist die Berlinerin Lisa-Marie Kwayie über 200 Meter ins Halbfinale eingezogen. Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 22,77 Sekunden wurde die Läuferin der Neuköllner Sportfreunde am Montag in ihrem Vorlauf Dritte. "Ich bin unglaublich happy, dass mir dieser Lauf auf der großen Bühne gelungen ist", sagte die 22-Jährige nach dem Rennen. Das Halbfinale findet am Dienstagabend statt.