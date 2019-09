Nachdem sich bereits im August die Mitglieder des LTTC Rot-Weiß Berlin mehrheitlich für ein internationales Rasenturnier im Frauentennis auf ihrer Anlage ausgesprochen hatten, wurden nun wohl auch die letzten Unsicherheiten durch den Veranstalter aus dem Weg geräumt. Einem Bericht der "Bild" [extern: bild.de] zufolge steht fest: Erstmals seit 2008 findet im Steffi-Graf-Stadion im Grunewald wieder ein WTA-Turnier statt. Die Veranstalter sehen das Turnier als Vorbereitung für Wimbledon. Deshalb soll der WTA-Wettbewerb in Berlin auch unmittelbar vor dem Turnier in London stattfinden.

Auch der Berliner Senat sicherte dem Verein bereits eine breite Unterstützung zu. So soll der LTTC Rot-Weiß finanziell bei den notwendigen Umbauarbeiten unterstützt werden. Um das WTA-Turnier austragen zu können, müssen drei Spielfelder dauerhaft umgebaut werden. Drei Sandplätze werden zu Rasenplätzen umgestaltet. Außerdem müssen umfangreiche Renovierungsarbeiten am Steffi-Graf-Stadion vorgenommen werden.

Der LTTC hält sich zwar noch bedeckt zur Meldung der "Bild", verweist aber auf eine Pressemitteilung der Verantwortlichen am kommenden Mittwoch. "Im Rahmen einer Pressemitteilung der Wimbledon-Verantwortlichen am nächsten Mittwoch 18.9. wird bekannt gegeben, wie die neue Wimbledonseries im nächsten Jahr aussieht und ob in Berlin gespielt wird. Bis dahin werden wir uns an keinen Spekulationen beteiligen.", erklärte LTTC-Sportdirektor Markus Zoecke gegenüber rbb|24.

Neben den Plätzen für das Turnier müssen zusätzlich noch drei weitere Trainingsplätze neu gebaut werden. Zuletzt gab es laut der "Berliner Zeitung" Überlegungen, Tennisplätze im Olympiapark neu mit Rasenbelag zu decken, um Trainingstätten für die Spielerinnen zu schaffen. Diese werden zur Zeit hauptsächlich durch die Tennisabteilung der Wasserfreunde Spandau genutzt. Auch hier stehe der LTTC bereits in engem Austausch mit dem Berliner Senat, berichtet die "Berliner Zeitung" weiter. Ob den Wasserfreunden Spandau alternative Plätze gestellt werden, um den Trainingsbetrieb auch weiterhin aufrecht erhalten zu können, sei demnach ebenfalls noch unklar.