Vor zwei Jahren feierte die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft den bisher größten Erfolg: Silber bei der Europameisterschaft. Im ersten Turnier danach will die deutsche Mannschaft mit dem Berliner Moritz Reichert wieder begeistern.

Moritz Reichert: Wir waren im Trainingslager in Kienbaum - so wie den Großteil der letzten Wochen. Zweimal Training am Tag, dazu haben wir viel Zeit im Kraftraum verbracht.