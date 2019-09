Trotz seiner Sturzverletzungen bei der Spanien-Rundfahrt geht der Cottbuser Tony Martin bei der Straßenrad-WM in Harrogate an den Start. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister gab am Montag Entwarnung und wurde vom Bund Deutscher Radfahrer ins Aufgebot für die am kommenden Sonntag beginnenden Titelkämpfe in England berufen.

Martins großes Ziel ist insbesondere eine Medaille im Zeitfahren am 25. September. Der 34-Jährige soll aber bereits am Sonntag in der Mixed-Staffel zum Einsatz kommen.