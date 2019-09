Am 16. September 1959 trafen im Walter-Ulbricht-Stadion in Ost-Berlin zum ersten Mal die zwei Fußball-Nationalmannschaften von BRD und DDR aufeinander. Ein historisches und skurriles Fußballspiel - bei dem keine Fans zuschauten. Von Felix Edeha

Herberger hätte also nicht auf seine gewohnte Elf zurückkreifen dürfen, die allesamt Profis in Westdeutschland waren, sondern hätte Amateure aufs Feld schicken müssen. Ganz im Gegensatz zur DDR - da galten alle Spitzenfußballer in der ersten deutschen Spielklasse, der Oberliga, ohnehin als Amateure.

So kam es zum damaligen Geisterspiel. "Die Stimmung war ungewöhnlich. Es fehlten die Emotionen. Am Rand hat höchstens mal einen Polizeihund gebellt", erinnert sich der mittlerweile 84-jährige Heine. Der gebürtige Thüringer spielte in der Nationallmannschaft und bei SC Dynamo Berlin, BFC Dynamo und dem 1. FC Union Berlin als Abwehrspieler. "Wir haben früher meist im Drei-Verteidiger-System gespielt. Da war ich immer hängend zwischen den beiden Außenverteidigern aufgestellt." Ein Libero. "So hatte ich mit meiner Schnelligkeit die offensive Spitze des Gegners immer gut unter Kontrolle."

Am Tag des Geisterspiels war das nicht so. "Wir haben Fehler gemacht, die zu Gegentoren führten. Wer seine Chancen nicht nutzt, kann nicht gewinnen - früher wie heute. Wir standen aber auch unter enormen Druck." Die westdeutsche Auswahl gewann mit 2:0.