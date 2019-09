Verkorkst. Es ist wohl das Wort, das die vergangene Saison der Eisbären Berlin am besten beschreibt. Lange Zeit sah es in der Hauptrunde ganz düster aus für den Hauptstadtclub. Die Trainer-Personalie Clément Jodoin - nach dem Weggang von Uwe Krupp vom Co-Trainer zum Chef befördert - erwies sich als ein großes Missverständnis. Kurz vor Weihnachten nahm die allmähliche Talfahrt rasant an Tempo auf. Vier Heimspiele in Folge gingen verloren. Dabei waren die Gegner keinesfalls Top-Teams, sondern die vier Letztplatzierten der Liga.

Besser wurde es zunächst nicht. Im Gegenteil. Die so stolze Eisbären-Seele erlitt weitere Qualen. Ein 0:7-Pleite gegen die Adler Mannheim etwa. Ein völliges Debakel in eigener Halle, für das auch die phasenweise akuten Verletzungssorgen keine Entschuldigung waren. Doch als der Glaube daran schon verloren schien, kam die Renaissance. Mit einem veritablen Hauptrunden-Schlussspurt - sechs von sieben Spielen wurden gewonnen - stürmten plötzlich auferstandene Berliner in die Playoffs. Da ließen sie zunächst in der ersten Runde Straubing keine Chance und spielten auch im Viertelfinale gegen den EHC München besser, als es lange möglich schien. Für den damals amtierenden Meister war es aber dennoch nicht gut genug. Nach sechs Spielen stand das Aus fest.

Nach dem 29. Spiel - einer 2:5-Niederlage gegen die Ice Tigers aus Nürnberg - war dann Schluss für den 67-jährigen Kanadier Jodoin . Es übernahm Sportdirektor Stéphane Richer persönlich. Eine Interimslösung, die bis zum Saisonende Bestand haben sollte. Seine Aufgabe? Wahrlich kompliziert. Die Mannschaft, die in der Vorsaison noch im siebten Spiel in München um die Meisterschaft gekämpft hatte, stand auf einem trostlosen neunten Rang. Selbst die Pre-Playoffs waren in Gefahr. Die Auftritte waren nicht nur erfolg-, sondern auch plan- und elanlos. Und die eigentlich so treuen Fans reagierten entnervt. Pfiffe schallten durch die Arena am Ostbahnhof.

Die Unzufriedenheit mit der Saison zeigte sich auch in der Transferpolitik. Gleich 14 (!) Spieler haben den Verein verlassen. Ein ebenso heftiger wie gewollter Umbruch - der auch vor prominenten Namen keinen Halt machte. Jens Baxmann ging nach 18 Jahren und 860 Spielen für die Eisbären nach Iserlohn. Mit Jamie MacQueen wird der Top-Torjäger der vergangenen Hauptrunde nicht mehr für die Berliner auflaufen - unter anderem, weil ihm bei aller offensiven Qualität defensive Schwäche attestiert wurde. Und im Tor bekam Kevin Poulin keinen neuen Vertrag, obwohl er zu einem der Publikumslieblinge geworden war, als er sein Team in schweren Zeiten vor so manchem Untergang bewahrte. Es sind drei Beispiele von vielen.

Den Titel als schillerndster Neuzugang ist wohl Maxim Lapierre nicht zu nehmen. Fast 700 Spiele in der NHL - der besten Eishockey-Liga der Welt - hat der Mittelstürmer gespielt. Zuletzt war er in der Schweiz aktiv. Der 34-Jährige ist als Genie am Puck bekannt, aber auch als Provokateur. Heim-Hallen kann er anheizen, bei gegnerischen Fans war er in der Vergangenheit öfter mal verhasst. An seiner Seite wird auf dem rechten Flügel mit Leo Pföderl ein weiterer prominenter Neu-Eisbär spielen. Neun Jahre jünger - und auch sonst ein anderer Typ. Er gehörte zu dem deutschen Nationalteam, das bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang sensationell die Silbermedaille holte. Seit Jahren zählt er zu den Top-Stürmern der Deutschen Eishockey Liga. In in 373 Spielen erzielte Pföderl 126 Tore und gab 100 Vorlagen. Allesamt für Nürnberg, für die der gebürtige Bad Tölzer seit 2012 auflief.

Die weiteren Neuen: Der dänische Nationalkeeper Sebastian Dahm, der aus Iserlohn kam - und das Torwart-Trio mit den beiden jungen Goalies Marvin Cüpper und Maximilian Franzreb bildet. Verteidiger Ryan McKiernan von der Düsseldorfer EG, der mit 31 Scorerpunkten in 51 Hauptrundenspielen der achtbester Verteidiger in der vergangenen DEL-Saison war. Ebenso für Stabilität sorgen soll John Ramage, der aus der zweithöchsten Liga Nordamerikas von den Binghamton Devils an die Spree gelotst wurde. Für die Offensive verpflichtete der Club mit Pierre-Cédric Labrie einen weiteren erfahrenen und NHL-erprobter Stürmer. Hinzu kommen die beiden Jungprofis Fabian Dietz und Sebastian Streu.