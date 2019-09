Mit zehn statt neun Rennwochenenden bestreitet das Deutsche Tourenwagen-Masters die Saison 2020. Auch der Lausitzring ist wieder im Programm: Vom 15 bis 17. Mai macht die Serie Halt in der Lausitz. Zwei Wochen vor dem Finale des Deutschen Tourenwagen-Masters auf dem Hockenheimring hat die veranstaltende ITR am Donnerstag die Termine für die kommende DTM-Saison bekannt gegeben. Neu im Kalender sind die Hochgeschwindigkeitskurse in Monza und in Anderstorp (Schweden).