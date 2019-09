Bild: dpa

Counter-Strike-Turnier in Berlin - Zwischen Millionengewinnen und Computersucht

05.09.19 | 19:38 Uhr

Sonst laufen in der Berliner Mercedes-Benz-Arena Alba und die Eisbären auf. Doch an diesem Wochenende wird hier im großen Stil das Computer-Game "Counter-Strike: Global Offensive" gespielt. Es winkt eine Million US-Dollar Preisgeld. Von Till Oppermann

Eine Woche nachdem der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) dem E-Sport erneut die Anerkennung als Sport und damit den Zugang zur lukrativen Sportförderung verwehrt hat, zeigen sich die Fans unbeeindruckt. Schon eine Stunde vor dem ersten Spiel beim "Stadladder Major Berlin" in der Mercedes-Benz-Arena reicht die Schlange bis zur East Side Gallery. Die meisten Fans kommen von weit her. Die Gespräche bilden ein Stimmengewirr aus Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch. Viele tragen sogar die Trikots ihrer Lieblingsteams. Dass darunter keine deutsche Mannschaft ist, stört den 20-jährigen Lennart nicht: "Mir ist egal woher eine Mannschaft kommt, mich interessiert die Spielweise und die Taktik." Er ist mit einem Freund eigens aus Lüneburg angereist. "Wir sind das erste Mal dabei", sagt er und: "Wir würden das Turnier sowieso per Stream verfolgen, aber live ist die Stimmung einfach besonders." Just als er das sagt, stimen im Hintergrund 100 junge Männer die Marseillaise an. Sie tragen die Leibchen der französischen Mannschaft Vitality und reisen dem Team hinterher. Mit dabei: eine drei Mal zwei Meter große französische Nationalflagge.

DOSB: Zocken ist kein Sport

Gespielt wird "Counter-Strike: Global Offensive", ein Ego-Shooter-Computerspiel. In der Halle sitzen die Fans eng gedrängt. Ein Ticket für alle vier Tage des Turnierwochenendes kostet mindestens 99 Euro. Gebannt starren die 14.000 Zuschauer auf Leinwände und den Videowürfel. Übertragen wird das Spiel zwischen dem finnischen Team Ence und den australischen Renegades. Jeweils zu sechst sitzen die beiden Mannschaften auf einem Podest. Es geht um den Einzug ins Halbfinale. Wer es zuerst schafft, seine sechs virtuellen Gegner zu erschießen, gewinnt die Runde. Wer zuerst zwei Runden für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. In Berlin trifft sich an diesem Wochenende die absolute Weltspitze. Die Spieler trainieren täglich mehrere Stunden. Dabei sitzen sie nicht nur vor dem Computer. Auf dem Plan steht auch Koordinations-, Fitness- und Taktiktraining. Die Sporthochschule Köln veröffentlichte 2016 eine Studie, nach der E-Sportler vier Mal schneller mit Maus und Tastatur umgehen können als der Durchschnittsbürger. Durch die parallele Bewegung beider Hände werden beide Hirnhälften beansprucht. Selbst Tischtennisspieler müssen bei der Hand-Auge-Koordination weniger leisten. Der DOSB weigert sich aber weiter, das Zocken als Sport anzuerkennen. Laut einem 120-seitigen Rechtsgutachten ist dieser "durch die langjährige Rechtssprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert". Das heißt: Den Bildschirmathleten bleibt der Zugang zur staatlichen Sportförderung weiter verschlossen. Lennart sagt: "Mir ist es gleich, ob E-Sport nun offiziell als Sport gilt oder nicht. Die Szene wird trotzdem immer größer."

Der besondere Reiz: Profis sind nicht unerreichbar

Allein in Deutschland spielen 38 Millionen Menschen regelmäßig Videospiele. Geld verdienen damit allerdings die wenigsten. Von Computerspielen geht eine große Suchtgefahr aus. Der Konsum wird schnell problematisch. Einige der Opfer dieser Probleme landen bei Claudius Boy. Er arbeitet als Sozialarbeiter für die Suchtberatungsstelle "Lost in Space". Diese hilft Computerspiel- und Internetsüchtigen und berät ihre Angehörigen. Getragen wird sie von der Berliner Caritas. "Im letzten Jahr sind ungefähr 350 Betroffene zu uns gekommen, aber auch viele Eltern, die nach Hilfe für ihre Kinder suchen", sagt Boy. Die Zahlen seien steigend. In den zwölf Jahren seit der Gründung von "Lost in Space" kamen jedes Jahr mehr Leute. Die meisten haben einfach die Kontrolle verloren. Sogar zwei professionelle Gamer ließen sich schon beraten. Im E-Sport sieht Boy einen besonderen Reiz: "Beim Fußball ist die Champions League für Hobbykicker unerreichbar. Bei Spielen wie Counter-Strike ist das anders. Man spielt mit sehr ähnlicher Ausrüstung zur selben Zeit das gleiche Spiel wie die Profis. Es ist sogar möglich aufeinanderzutreffen." Isabelle aus Leipzig, eine der wenigen Frauen in der Schlange, ist so zum Fan geworden. "Mein Freund hat das Spiel gespielt und dann haben wir angefangen zusammen die Streams zu schauen." Sie findet besonders interessant, dass jeder die gleichen Voraussetzungen habe und die Taktik entscheidend dafür sei, wer Erfolg habe.

Preisgeld als kluge Werbung

Auch das Major von Berlin ist das Finalturnier eines Wettbewerbs, an dem jeder mit seinem Team teilnehmen konnte. Diese großen Events vor vielen Zuschauern in großen Hallen findet Boy erstmal unproblematisch. Er sieht sie eher als kulturelles Phänomen. Aber: "Die Industrie will sich Spieler züchten." Turniere werden häufig von den Entwicklern der Spiele organisiert. Die Firmen stellen gerne das Preisgeld bereit. Eine bessere Werbung kann es kaum geben. Die Profis leben vor, dass lange Trainingszeiten vor dem Computer nötig sind, um bestehen zu können. Je mehr Spieler ein Videospiel spielen, desto interessanter wird es. Die Firmen generieren ihre Gewinne nicht mit den verkauften Kopien oder Downloads, sondern besonders durch In-Game-Käufe. Die Kunden können mit echtem Geld besondere virtuelle Waffen oder Uniformen kaufen. Auch in Berlin richtet Valve Games, das Counter-Strike-Studio, das Event aus. Lennart findet das unproblematisch: "Das Spiel gehört der Firma, deshalb muss man sie schon einbinden." Trotzdem fließt von den Einnahmen des Entwicklungsriesen kein Geld an Initiativen wie "Lost in Space", die sich um die Folgen der hohen Suchtgefahr kümmern. Wenn man seinen Computerspielkonsum selbst als problematisch empfindet, sollte man nicht warten, bis es zu spät ist. Bei Boy sind alle willkommen, die ihren Konsum kritisch hinterfragen wollen.

