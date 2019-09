Die Eisbären Berlin sind mit einem Sieg in die neue DEL-Saison gestartet. Mit vielen Neuzugängen auf dem Eis zeigte die Mannschaft von Serge Aubin eine gute Leistung. Die Berliner spielten ansehnliches Eishockey und ließen Wolfsburg kaum eine Chance.

Am Freitagabend begann für die Eisbären Berlin die neue Eishockey-Saison mit einem Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg, vielen Neuzugängen und dem neuen Coach Serge Aubin. Das Debüt des Trainers gelang, seine Mannschaft gewann mit 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Die Eisbären starteten druckvoll, setzten Wolfsburg früh unter Druck und wurden dafür nach neun Minuten zum ersten Mal belohnt. Marcel Noebels brachte seine Mannschaft in Führung und ließ die Eisbären-Fans unter den 12.715 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof jubeln. Zu Beginn des zweiten Drittels legte James Sheppard nach und erhöhte die Eisbären-Führung (21.).

Die Eisbären spielten ansehnliches Eishockey und blieben vor dem Tor eiskalt. Nur drei Minuten nach dem 2:0 erzielte Neuzugang Pierre-Cédric Labrie (24.) das 3:0. Die Fans auf der vor dem Spiel zur "Hartmut Nickel-Kurve" umgetauften Fantribüne feierten. So auch in der 29. Minute. Maxim Lapierre, vor der Saison aus Lugano nach Berlin gewechselt, traf zum 4:0.

Die Gäste aus Wolfsburg kamen im letzten Drittel nur noch zum 1:4-Ehrentreffer (54.) durch Brent Aubin.