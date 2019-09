Fünftes Saisonspiel, dritte Niederlage: Die Eisbären Berlin haben beim amtierenden Meister Adler Mannheim eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Am Donnerstagabend verlor das Team vom neuen Coach Serge Aubin mit 1:4 und findet sich im unteren Tabellendrittel wieder. Das erste DEL-Tor von Nachwuchsmann Lukas Reichel reichte gegen den überlegenen Gegner bei Weitem nicht, um Zählbares mit in die Hauptstadt zu nehmen.

Gerade als das Schlimmste überstanden zu sein schien und die Hauptstädter wieder vollzählig auf dem Eis beisammen waren, fiel das 0:2. Borna Rendulic nutzte die kurze Unordnung in der Defensive und verdoppelte die Führung der Gastgeber (10.). Zwischen beiden Gegentoren lagen letztendlich nicht einmal 60 Sekunden - jetzt würde eine starke Reaktion der Aubin-Jungs gefragt sein. Und sie kam. Olympiasilbermedaillengewinner Jonas Müller lupfte den Puck wunderschön in den Lauf des erst 17-jährigen Lukas Reichel - der Jüngste Mann auf dem Eis schoss nervenstark linksoben ein. Es war sein ersten DEL-Tor überhaupt.

Die Partie begann temporeich und mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste aus Berlin versteckten sich nicht, suchten immer wieder den schnellen Weg nach vorne und kamen schon in der Anfangsphase zu guten Abschlüssen. Die eigentlich ansprechende Leistung sollte aber in der siebten Minute vorübergehend zunichte gemacht werden. Eigentlich hieß die Vorgabe der Eisbären "unnötige Strafzeiten vermeiden" - aber das gelang überhaupt nicht. Gleich in doppelter Unterzahl kassierte der Tabellenzehnte den ersten Gegentreffer durch den Mannheimer Flügelmann Ben Smith (9.).

Die Eisbären gingen mit nur einem Tor Rückstand ins zweite Drittel - ein Comeback schien alles andere als bloße Utopie. Doch alle potenziellen Aufhol-Pläne konnten die Mannen in den weißen Auswärtstrikots nur 58 Sekunden nach Wiederanpfiff über Bord werfen. Eine erhebliche Mitschuld an diesem Umstand trug Keeper Maximilian Franzreb. Einen eigentlich unplatzierten und eher ungefährlichen Schuss vom Mannheimer Plachta ließ der Goalie durchrutschen. Ein klarer Torwartfehler (21.).



In der Folge übernahmen die Mannheimer dann endgültig die Spielkontrolle und drückten die Eisbären vor den eigenen Kasten. Es war ausschließich der fehlenden Kaltschnäuzigkeit der Adler zu verdanken, dass die Berliner nicht deutlicher in Rückstand gerieten. Kurz vor Ende des zweiten Durchgangs fiel dann doch noch das 1:4 durch Järvinen (38.) - es war die Entscheidung in einem einseitigen Spiel.

Im Schlussdrittel ließen beiden Mannschaften vor knapp 10.000 Zuschauern dann ein wenig austrudeln. Bis auf ein paar fliegende Fäuste war auf dem Eis nicht mehr sonderlich viel los. Die Eisbären Berlin empfangen am Sonntag (29. September) das NHL-Team der Chicago Blackhawks zum Freundschaftsspiel. In der Liga geht es am Mittwoch (2. Oktober) bei den Iserlohn Roosters weiter.



Sendung: rbb24, 26.09.2019, 21:45 Uhr