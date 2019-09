Neue Offensiv-Power für die Eisbären Berlin: Eine Woche vor Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga haben sie die Stürmer Sebastian Streu und Pierre-Cédric Labrie verpflichtet. Beide trainierten in der Vorbereitung bereits als Einladungsspieler mit dem Hauptstadtclub - und unterschrieben nun Verträge für die kommende Spielzeit, wie der Club am Freitag mitteilte.