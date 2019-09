Gegen Bundesliga-Stars wie Mario Götze und Mats Hummels durften am Freitag die Spieler von Energie auflaufen. In einem Benefizspiel zugunsten der klammen Kasse der Lausitzer kam der Vizemeister nach Cottbus - und sorgte für ein volles Stadion.

Wenn es im Stadion der Freundschaft in Cottbus so richtig voll wird, dann muss ein prominenter Gegner zu Gast sein. Zwar lockt Energie selbst als Regionalligist noch regelmäßig beachtliche 5.000 Fans zu den Heimspielen, ausverkauft aber ist die Fußballarena nur selten. Doch an diesem späten Freitagnachmittag war es wieder soweit. Das Stadion war mit fast 19.000 Zuschauern gut gefüllt. Der Grund? Bundesligist Borussia Dortmund war zu einem Benefizspiel angereist. Und auch nach Abpfiff war die Stimmung noch super - und das obwohl die Lausitzer mit 0:5 (0:1) unterlagen.