Der Berliner AK konnte bei Aufstiegsaspirant Lokomotive Leipzig einen Punktgewinn feiern. Das Team vom neuen Trainer Dirk Kunert kam bei dessen Premiere in der Regionalliga Nordost zu einem 2:2-Unentschieden bei den Sachsen. Beinahe wäre für die Berliner, die nun den fünften Tabellenplatz belegen, sogar noch mehr drin gewesen.

Zwar dominierten die Gastgeber gerade in der ersten Halbzeit die Partie, den ersten Treffer erzielte allerdings der Berliner AK. Abu Bakarr Kargbo sorgte mit seinem bereits fünften Saisontreffer für die 1:0-Führung (22. Minute). Auch nach dem Tor blieb Lok zwar die bessere Mannschaft, schaffte es zunächst aber nicht, den Ausgleich zu erzielen. Erst in der ersten Minute der Nachspielzeit traf Kevin Schulze zum 1:1 und sicherte seiner Mannschaft so das Remis zur Pause.

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild. Leipzig spielte schnell nach vorne, kam zu Tormöglichkeiten, den Treffer erzielte aber erneut der Gast. Pierre Merkel brachte den Athletik Klub in der 55. Minute erneut in Führung und ließ seine Mannschaft auf den Auswärtserfolg beim Aufstiegsaspiranten hoffen. Dieser Wunsch sollte sich nicht erfüllen. Der Leipziger Paul Schinke traf in der 72. Minute zum 2:2-Endstand.