Bild: imago images/Steffen Beyer

6:0-Sieg im Ost-Derby - Energie Cottbus fügt dem BFC Dynamo bittere Klatsche zu

28.09.19 | 16:44 Uhr

Es ist ein Ausrufezeichen von Energie Cottbus: Mit 6:0 setzen sich die Lausitzer gegen den BFC Dynamo durch. Und während das Team von Claus-Dieter Wollitz damit seine Erfolgsserie ausbaut und nach oben schauen kann, wird die Luft für die Berliner dünner.

Berkan Taz strahlte. Ein Tor hatte er geschossen, zwei weitere vorbereitet - und so einen großen Anteil am 6:0 (3:0)-Sieg von Energie Cottbus gegen den BFC Dynamo am zehnten Spieltag der Regionalliga Nordost. "Wir hatten sehr viel Spielfreude. Und wenn du Tore schießt, bekommst du immer mehr Selbstvertrauen", sagte der 20-Jährige im rbb-Interview, während die Mannschaft mit den Fans ausgelassen ihre bislang beste Saisonleistung feierte. Die Lausitzer stehen nun auf dem fünften Platz und rücken - nach durchwachsenem Saisonstart - immer näher an die Spitzengruppe heran.

Power, Power, Power

Noch mehr Tempo hatte sich Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz vor der Partie gewünscht. Stichwort: Powerfußball. Und seine Mannschaft lieferte. Frühe Belohnung inklusive. Sechs Minuten waren gespielt, als Tobias Hasse an der rechten Strafraumkante seinen Gegenspieler auswackelte, flankte und zwar nicht seinen Mitspieler fand - Moritz Broschinski kam trotz Hechteinlage mit dem Kopf knapp nicht an den Ball -, aber BFC-Verteidiger Chris Reher den Ball per Knie ins eigene Tor bugsierte. Rund 6.500 der 7.000 Zuschauer im Stadion der Freundschaft jubelten. Es war ein stimmungsgeladenes Ost-Derby, zu dem - als Hochsicherheitsspiel eingestuft - auch zahlreiche Gästefans angereist waren. In dieser Phase war es jedoch noch eine ausgeglichene Partie. Auch der BFC - gerade im Mittelfeld entscheidend ersatzgeschwächt in die Lausitz gereist - kam zu Chancen. Dass das Team von Christian Benbennek später förmlich untergehen sollte, war keinesfalls abzusehen. Gut zehn Minuten nach der Cottbuser Führung verhinderte Lennart Moser den Ausgleich. Und das in höchster Not. Andor Bolyki hatte sich im Laufduell gegen Hasse durchgesetzt und der junge Energie-Keeper klärte im Eins-gegen-Eins-Duell mit einem starken Beinreflex.

Tore der Marke: absolut sehenswert!

Doch dann begann zusehends die Cottbus-Show. Und sie war spektakulär. Begünstigt wurde sie freilich dadurch, dass gerade das Zentrum des BFC keinesfalls stabil war. Zunächst marschierte Broschinski mit einigen großen Schritten durch das Zentrum der Berliner, passte perfekt in den Lauf von Berkan Taz - und der traf vom rechten Strafraum- ins linke Toreck (24.). Es war bereits das sechste Saisontor für den 20-Jährigen, der von Union Berlin in die Lausitz ausgeliehen ist.

Wir hatten sehr viel Spielfreude. Und wenn du Tore schießt, bekommst du immer mehr Selbstvertrauen. Berkan Taz

Kurz darauf zeigte Taz dann, dass er nicht nur Tore schießen, sondern auch vorbereiten kann. Und das mit feinfühliger Eleganz. Aus dem linken Halbfeld chippte er den Ball in den Strafraum - genau auf den Fuß des einlaufenden Felix Brügmann, der das 3:0 erzielte. Nach einer halben Stunde tobte das Stadion. Claus-Dieter Wollitz sprintete zum Torjubel aufs Feld. Und die Partie schien (vor-)entschieden.

Am Ende wird's bitter

Es war ein Eindruck, der nicht täuschte. Zwar schaffte es der BFC zunächst, sich mit dem 3:0 in die Pause zu retten - doch danach fand die Cottbuser Torflut ihre Fortsetzung. Broschinski erzielte nach einer Ecke das 4:0 (53.), Dimitar Rangelov per Elfmeter den fünften Energie-Treffer (77.) - und dann war da noch Chris Reher, der zur Symbolfigur der Dynamo-Not wurde. In der 83. Minute traf er erneut. Wieder ins eigene Tor. Ein bitterer Doppelpack. BFC-Coach Christian Benbennek war dementsprechend bedient. Seit sieben Spielen wartet sein Team - das mit drei Siegen gestartet war - inzwischen auf einen Erfolg. "Es war ein Auftritt zum Vergessen. Wir konnten die Ausfälle, die wir hatten, qualitativ nicht kompensieren", sagte der 46-Jährige - als Ausrede wollte er das jedoch nicht gelten lassen: "Was du haben musst, ist ein riesiges Herz, wenn du Fußball spielst. Das ist phasenweise nicht nur ein, zwei Spielern, sondern der Hälfte der Mannschaft abgegangen. Das ist kein Spiel, das man einfach abhaken kann. Da sprechen wir lieber mal ganz genau drüber, was passiert ist."

Babelsberg weiter sieglos, Rathenow mit Remis

Sechs Tore gab es auch in einer weiteren Partie des Spieltags. Jedoch anders verteilt. Hertha BSC II und der SV Babelsberg 03 trennten sich mit 3:3. Es war ein wildes Spiel, dass die Zuschauer im Amateurstadion des Berliner Nachwuchses zu sehen bekamen. Nachdem Pieter-Marvin Wolf die Gäste in der 48. Minute in Führung gebracht hatte, folgte ein reger Schlagabtausch beider Teams. Jessic Ngankam glich zunächst für die Hertha-Bubis aus (66.), ehe Sven Reimann die erneute Führung für Babelsberg erzielte (76.). Auf den Ausgleich durch den starken Ngankam (83.) reagierte Babelsberg in der 89. Minute durch den Treffer von Tobias Dombrowa, der den Tabellensechszehnten von dem ersten Saisonsieg träumen ließ. Maximilian Pronichev beendete diesen durch den erneuten Ausgleich in der Nachspielzeit. Durch den Punktgewinn führt die zweite Mannschaft von Hertha BSC die Tabelle der Regionalliga Nordost weiter an. Weniger spektakulär verlief das Spiel von Optik Rathenow gegen den ZFC Meuselwitz. Nachdem das Team von Ingo Kahlisch in der 60. Minute durch Caner Özcin in Führung ging, trennten sich beide Teams nach dem späten Ausgleich durch Alexander Dartsch 1:1 unentschieden (90.+4).

Sendung: rbb UM6, 28.09.2019, 18 Uhr

Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Freitag, 27.September, 19.30 Uhr FC Lok Leipzig - Wacker Nordhausen 4:3 (1:1) Samstag, 28.September, 13.30 Uhr Hertha BSC II - SV Babelsberg 03 3:3 (0:0) Optik Rathenow - ZFC Meuselwitz 1:1 (0:0) Energ.Cottbus - BFC Dynamo 6:0 (3:0) Sonntag, 29.September, 13.30 Uhr VSG Altglienicke - Bischofswerdaer FV -:- (-:-) Lichtenberg 47 - Union Fürstenwalde -:- (-:-) Germania Halberstadt - FC Viktoria 1889 -:- (-:-) VfB Auerbach - Berliner AK 07 -:- (-:-) Rot-Weiß Erfurt - Chemie Leipzig -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Hertha BSC II 10 7 1 2 31:13 +18 22 2. FC Lok Leipzig 10 6 4 0 19:11 +8 22 3. Wacker Nordhausen 10 6 2 2 24:14 +10 20 4. VSG Altglienicke 9 6 1 2 23:12 +11 19 5. Energ.Cottbus 10 5 2 3 28:21 +7 17 6. Union Fürstenwalde 9 4 2 3 15:9 +6 14 7. FC Viktoria 1889 9 2 6 1 9:6 +3 12 8. Berliner AK 07 9 3 3 3 15:14 +1 12 9. ZFC Meuselwitz 10 3 3 4 16:16 0 12 10. BFC Dynamo 10 3 3 4 10:18 -8 12 11. Lichtenberg 47 9 3 2 4 8:9 -1 11 12. Germania Halberstadt 9 2 4 3 15:17 -2 10 13. Rot-Weiß Erfurt 9 2 3 4 11:15 -4 9 14. Chemie Leipzig 9 1 5 3 10:14 -4 8 15. VfB Auerbach 9 2 2 5 15:22 -7 8 16. SV Babelsberg 03 10 0 7 3 11:18 -7 7 17. Optik Rathenow 10 1 4 5 7:22 -15 7 18. Bischofswerdaer FV 9 1 2 6 9:25 -16 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Samstag, 28.September, 13.00 Uhr Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin - F.C. Hertha 03 Zehlendorf 0:3 (0:2) Samstag, 28.September, 14.00 Uhr Torgelower FC Greif - FC Strausberg 2:3 (1:0) Brandenburger SC Süd 05 - Greifswalder FC 0:2 (0:2) F.C. Hansa Rostock II - SV Tasmania Berlin 3:1 (0:0) Ludwigsfelder FC - SV Victoria Seelow 1:3 (1:2) Sonntag, 29.September, 13.30 Uhr TSG Neustrelitz - Charlottenburger FC Hertha 06 -:- (-:-) Sonntag, 29.September, 14.00 Uhr SC Staaken 1919 - MSV Pampow -:- (-:-) 1.FC Lok Stendal - Tennis Borussia Berlin -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 6 6 0 0 20:4 +16 18 2. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 7 5 1 1 15:6 +9 16 3. Greifswalder FC 7 5 1 1 15:9 +6 16 4. F.C. Hansa Rostock II 7 4 1 2 17:11 +6 13 5. TSG Neustrelitz 6 4 1 1 9:8 +1 13 6. MSV Pampow 6 3 0 3 13:6 +7 9 7. Ludwigsfelder FC 7 2 3 2 13:9 +4 9 8. SV Victoria Seelow 7 2 3 2 12:18 -6 9 9. Torgelower FC Greif 7 2 2 3 8:9 -1 8 10. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 7 2 2 3 8:12 -4 8 11. 1.FC Lok Stendal 6 1 4 1 6:9 -3 7 12. SC Staaken 1919 6 2 0 4 17:9 +8 6 13. FC Strausberg 7 2 0 5 11:26 -15 6 14. Brandenburger SC Süd 05 7 1 2 4 5:12 -7 5 15. SV Tasmania Berlin 7 1 0 6 6:17 -11 3 16. Charlottenburger FC Hertha 06 6 0 2 4 4:14 -10 2 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Freitag, 27.September, 20.00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - FC Eilenburg 4:1 (2:1) Samstag, 28.September, 14.00 Uhr FC Grimma - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 3:0 (2:0) TV Askania Bernburg - FC Carl Zeiss Jena II 0:4 (0:1) FSV Wacker Nordhausen II - FC Einheit Rudolstadt 2:2 (0:0) Samstag, 28.September, 15.00 Uhr VfL 96 Halle - 1.FC Merseburg -:- (-:-) Sonntag, 29.September, 14.00 Uhr VfB 1921 Krieschow - SG Union Sandersdorf -:- (-:-) FSV Martinroda - VFC Plauen -:- (-:-) FC International Leipzig - FC Oberlausitz Neugersdorf -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FSV 63 Luckenwalde 7 5 1 1 20:6 +14 16 2. FC Carl Zeiss Jena II 7 5 0 2 17:10 +7 15 3. FC Grimma 7 5 0 2 18:12 +6 15 4. FC Einheit Rudolstadt 7 4 2 1 13:4 +9 14 5. 1.FC Merseburg 6 4 1 1 18:9 +9 13 6. FC Eilenburg 7 3 2 2 17:11 +6 11 7. FSV Wacker Nordhausen II 7 3 2 2 16:12 +4 11 8. VfL 96 Halle 6 3 2 1 6:6 0 11 9. FC International Leipzig 6 3 0 3 12:5 +7 9 10. FC Oberlausitz Neugersdorf 6 3 0 3 14:14 0 9 11. VFC Plauen 6 2 1 3 8:13 -5 7 12. SG Union Sandersdorf 6 1 2 3 4:8 -4 5 13. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 7 1 2 4 7:14 -7 5 14. TV Askania Bernburg 7 1 0 6 9:23 -14 3 15. VfB 1921 Krieschow 6 1 0 5 6:23 -17 3 16. FSV Martinroda 6 0 1 5 7:22 -15 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte