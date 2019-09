Rathenow feiert ersten Sieg in Lichtenberg

Optik Rathenow hat seinen ersten Saisonsieg in der Regionalliga Nordost gefeiert. Ausgerechnet beim Überraschungsteam Lichtenberg 47 gelang der Mannschaft von Ingo Kahlisch der erste Sieg. Mit 1:0 (0:0) gewann Rathenow im Lichtenberger Hans-Zoschke-Stadion.

Nach drei Siegen aus den ersten sechs Spielen muss Aufsteiger Lichtenberg hingegen die dritte Niederlage in diser Saison hinnehmen. Die Mannschaft von Uwe Lehmann kam zwar auch gegen Rathenow immer wieder zu vielversprechenden Möglichkeiten, ein Tor konnte das Team am frühen Dienstagabend aber nicht erzielen. Der einzigen Treffer der Partie gelang dem Rathenower Caner Özcin in der 80. Minute.

Mit seinem zweiten Saisontreffer sicherte der Stürmer seiner Mannschaft den Sieg, die dank des Erfolgs auf den 16. Tabellenplatz vorrückt. Lichtenberg 47 belegt nach der Niederlage den neunten Platz in der Tabelle der Regionalliga Nordost.