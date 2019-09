Nach sechs Siegen in Serie hat die zweite Mannschaft von Hertha BSC eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenführer der Regionalliga Nordost verlor am Mittwochabend im Amateurstadion vor 759 Zuschauern gegen Wacker Nordhausen mit 0:2. Zwar kamen die Charlottenburger gerade in der ersten Halbzeit zu guten Chancen, verwerten konnte die Mannschaft von Andreas Neuendorf diese aber nicht.