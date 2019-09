In der dritten Runde des Berliner Fußball-Landespokals kommt es zum Regionalliga-Duell zwischen Titelverteidiger FC Viktoria und Lichtenberg 47. Das ergab die Auslosung am Freitagabend im Haus des Fußballs in Halensee. Die übrigen Regionalligisten treten jeweils bei Landesligisten an: der BFC Dynamo bei Berolina Stralau, der Berliner AK beim 1. FC Novi Pazar und die VSG Altglienicke beim 1. FC Wilmersdorf. Gespielt wird am 12. und 13. Oktober.