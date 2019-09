Auch ein paar Tage nach den Vorkommnissen auf dem Lili-Henoch-Sportplatz in Kreuzberg sind die Verantwortlichen von Al-Dersimspor geschockt. Kai Brandt, der Trainer des Berlin-Ligisten, sagt: "Am meisten leid tut mir der Schiedsrichter, sowas hat niemand verdient."

Trotzdem beschloss der Schiedsrichterausschuss schon vor der Entscheidung am Freitag, dass bis zur Verhandlung des Sportgerichts am 11. Oktober kein Referee mehr für Spiele mit Beteiligung des BSV Al-Dersimspor angesetzt wird. "Wir haben erhebliche Bedenken um unsere Sicherheit", sagt Wehling. Diese Maßnahme gilt für alle 17 Mannschaften der Kreuzberger. Die Jugendmannschaften können den Spielbetrieb zwar fortsetzen, müssen aber in Absprache mit der gegnerischen Mannschaft einen eigenen freiwilligen Schiedsrichter stellen.

Brandt ist erst seit Saisonbeginn der Trainer des Berlin-Ligisten. Der Vorfall hat ihn zum Nachdenken gebracht. Er sagt: "Ich will fairen Sport. Sowas braucht man nicht. Eigentlich hätte ich hinschmeißen müssen." Dass er geblieben ist, hat einen speziellen Grund: "In der kurzen Zeit habe ich die Menschen hier lieben gelernt. Mit wie viel Herzblut die dabei sind, ist unglaublich."

Attacken auf Schiedsrichter sind Teil des Berliner Amateurfußballs. Mehr als 150 Vorfälle gab es in der vergangen Saison. Der Landesverband stößt mittlerweile an seine Grenzen, denn für die Nachwuchsgewinnung ist diese Situation pures Gift. Von Jakob Rüger

Der Schiedsrichter und der Spieler begegneten sich, als der Spieler gerade aus der Dusche kam. Dann kam es auch zur Attacke. "Unser Präsident hat sich dazwischen gestellt und Schlimmeres verhindert", sagt Güngür. Deshalb fühlen sie sich bei Al-Dersimspor unfair behandelt. "Wir haben als Verein am Sonntag alles getan, was in unserer Macht steht."

Das Präsidium des Berliner-Fußballverbandes sieht das anders. In einer Pressemitteilung teilte der BFV am Freitag mit, dass die erste Herrenmannschaft und der beschuldigte Spieler "für die Zeit vom 27.09.2019 bis zur mündlichen Verhandlung am 11.10.2019 für alle Spiele gesperrt sind." Weiter heißt es: "Das Präsidium stellt sich ausdrücklich hinter die Entscheidung des Schiedsrichterausschusses."

Für den Verbandspräsidenten Bernd Schultz hat diese Entscheidung Signalwirkung für den ganzen Fußballbetrieb der Hauptstadt: "Die Entscheidung keine Schiedsrichter beim BSV Al-Dersimspor anzusetzen, ist ein ausdrückliches Zeichen an alle Vereine und Sportler in Berlin jegliche Gewalt zu verurteilen."

Das ist bitter nötig. In anderen Spielklassen kam es seit August schon zu mehreren Spielabbrüchen wegen Drohungen und Angriffen auf die Schiedsrichter. Der Vorfall am Sonntag war bereits der zweite tätliche Angriff auf einen Schiedsrichter in der noch jungen Berlin-Liga-Saison. Die ersten harten Konsequenzen trägt nun Al-Dersimspor. Der Verband will ein Exempel statuieren und hart durchgreifen. Der Verein findet das unfair.