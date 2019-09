Der 1. FC Union Berlin nutzt die Länderspielpause früh in der Saison, um in einem weiteren Testspiel Spielpraxis zu sammeln. Nur wenige Tage nach dem sensationellen 3:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund treffen die Köpenicker am Donnerstag (17:30 Uhr) auf den Drittligisten Chemnitzer FC.

Gespielt wird im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion in Hoyerswerda, rbb|24 zeigt das Spiel im Livestream.