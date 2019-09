Energie Cottbus konnte in der letzten Minute eine Niederlage gegen den Berliner AK abwehren. Der Athletik Klub führte lange und musste erst in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Damit ist der BAK seit sechs Spielen sieglos.

Die Ausgangslage beider Vereine hätte unterschiedlicher nicht sein können. Energie Cottbus feierte nach einem etwas holprigen Start zuletzt zwei Siege in Serie, der Berliner Athletik-Klub wartete vor dem Spiel am Freitagabend im Berliner Poststadion seit fünf Spielen auf einen Sieg. Die Mannschaft von Dirk Kunert, der das Team erst vor einer knappen Woche übernommen hatte, wollte gegen den FC Energie endlich wieder einen Sieg feiern.

Dementsprechend startete das Spiel mit viel Tempo. Beide Teams erspielten sich gute Torchancen. In der siebten Minute verfehlte der Cottbuser Berkan Taz das Tor mit einem Freistoß nur knapp, im Gegenzug scheiterte der Berliner AK nach einem schnell gespielten Angriff an der Latte. Das erste Mal jubeln konnten dann die Energie-Fans. In der 25. Minute wurde Dimitar Rangelov schön von Felix Brügmann in Szene gesetzt. Der erfahrene Stürmer ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte das 1:0 für seine Mannschaft.

Es war die verdiente Führung, nach einer halben Stunde war die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz die bessere Mannschaft. Kurz vor der Pause glich der BAK dann aber doch noch aus. Zunächst scheiterten die Berliner noch doppelt am Pfosten (41.), wenig später traf Pierre Merkel dann zum 1:1-Ausgleich (45.+1), was gleichzeitig den Halbzeitstand markierte.