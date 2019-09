Um Mitzuhalten muss Turbine in Essen wieder punkten

Nach der klaren Niederlage gegen den Bundesliga-Primus VfL Wolfsburg wartet am Samstag der nächste schwere Gegner auf die Fußballerinnen von Turbine Potsdam. Um 13:00 Uhr treten die Turbinen bei der SGS Essen an.

Am 5. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga geht es für den 1. FFC Turbine Potsdam nach Essen. Wie sich die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph im Ruhrgebiet schlägt, sehen Sie hier im Livestream.

Zwar geht die Mannschaft von Matthias Rudolph als leichter Favorit in das Spiel gegen die Westfalen, es war der zu großen Teilen neu zusammengestellten Turbine-Elf in den ersten Spielen allerdings anzusehen, dass die Abstimmung noch nicht vollständig stimmt. Sieben junge Spielerinnen wurden zum Anfang der Saison neu an die Mannschaft herangeführt. Diese müssen bereits früh Verantwortung übernehmen und die namhaften Abgänge von Svenja Huth und Felicitas Rauch kompensieren.

Gegen Wolfsburg wurde zuletzt deutlich, dass es auch in dieser Saison schwer werden dürfte, mit den besten Teams der Liga mithalten zu können. Dennoch hatte der Verein vor der Saison erklärt, Anschluss an die Spitzengruppe der Liga halten zu wollen. Dafür wäre ein Sieg gegen Verfolger Essen wichtig.

Trainer Matthias Rudolph warnt allerdings vor der SGS: "Das 0:7 gegen Hoffenheim ist nicht so richtig aussagekräftig. Essen ist eine gefährliche Mannschaft. Vor allem vorne haben sie sehr gute, schnelle Spielerinnen, wie Schüller und Oberdorf. Wir müssen deshalb vor allem hinten gut stehen und dann nach vorne Akzente setzen", erklärte der Coach.