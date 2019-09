Bild: foto2press

Bundesliga | 0:2-Niederlage - Turbine verliert Verfolgerduell in Essen

28.09.19 | 15:21 Uhr

Turbine Potsdam hat in der Bundesliga die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Im Verfolgerduell mit der SGS Essen unterlagen Turbine nach einer gerade in der ersten Halbzeit schwachen Leistung. Potsdam verpasst somit den Sprung in die Spitzengruppe der Liga.

Turbine Potsdam hat im Verfolgerduell bei der vor der Begegnung punktgleichen SGS Essen die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Nach dem 0:3 gegen Doublesieger VfL Wolfsburg am letzten Wochenende, verlor die Mannschaft von Matthias Rudolph am Samstag im Ruhrgebiet mit 0:2 (0:1). Vor allem im ersten Durchgang zeigten die Turbinen eine schwache Leistung. Ein kurzes Aufbäumen nach der Halbzeit reichte nicht aus, um der SGS gefährlich zu werden.

Potsdam zu unkonzentriert

Die 1.113 Zuschauer im Essener Stadion an der Hafenstraße mussten ein wenig warten, bis sie die ersten Torraumszenen zu sehen bekamen: Beide Mannschaften spielten abwartend und Torchancen waren zunächst Mangelware. Erst nach knapp 20 Minuten wurden die Gastgeberinnen besser und kamen durch einen Freistoß zur ersten gefährlichen Möglichkeit. Auch im Anschluss war Essen die bessere Mannschaft, Turbines Torfrau Vanessa Fischer musste einige Male eingreifen. Die Potsdamerinnen spielten die eigenen Angriffe zu überhastet und bekamen daher keinen zwingenden Spielaufbau zustande. Immer wieder landeten einfache Pässe beim Gegner, die Zweikämpfe im Mittelfeld wurden zu oft verloren. Dementsprechend war die 1:0-Führung für die SGS in der 44. Minute verdient: Die Essenerinnen kombinierten sich schnell durch die Potsdamer Hälfte, Lea Schüller erzielte schließlich die Führung für ihre Mannschaft.

Turbine wird besser - Essen eiskalt

Zu Beginn des zweiten Durchgangs trat das Team von Matthias Rudolph deutlich entschlossener auf. Turbine kam immer wieder vor das Tor der Gastgeberinnen, die erste gute Möglichkeit hatte Potsdam in der 56. Minute. Nina Ehegötz verpasste den Ausgleich nur knapp. Potsdam dominierte die Anfangsphase des zweiten Durchgangs, baute mehr Druck auf die Essener Hintermannschaft auf. Diese schaffte es allerdings nach der drückende Phase der Gäste sich zu befreien und die Kontrolle über das Spiel zurückzugewinnen. Fischer im Potsdamer Tor zeigte allerdings auch im zweiten Durchgang eine gute Leistung und hielt ihre Mannschaft so zunächst im Spiel. In der 77. Minute konnte die 21-Jährige das 2:0 dann nicht mehr verhindern. Jaqueline Klasen erhöhte die Führung für ihre Mannschaft und nutzte die Unordnung in Potsdams Abwehr eiskalt aus. Klasens Treffer besiegelte die 0:2-Niederlage für Turbine Potsdam. Die Turbinen müssen Essen dadurch in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen und findet sich nun auf dem siebten Tabellenplatz wieder.

Fußball Frauen Bundesliga (Frauen)

2. Liga, Nord Frauen

NOFV-Regionalliga, Frauen

DFB-Pokal Frauen Freitag, 27.September, 19.15 Uhr Bayer Leverkusen - SC Sand 1:2 (0:1) Samstag, 28.September, 13.00 Uhr SGS Essen - Turbine Potsdam 2:0 (1:0) Sonntag, 29.September, 14.00 Uhr 1.FFC Frankfurt - 1.FC Köln -:- (-:-) VfL Wolfsburg - FF USV Jena -:- (-:-) Bayern München - MSV Duisburg -:- (-:-) SC Freiburg - TSG Hoffenheim -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. VfL Wolfsburg 4 4 0 0 13:1 +12 12 2. TSG Hoffenheim 4 3 0 1 17:4 +13 9 3. Bayern München 4 3 0 1 12:3 +9 9 4. 1.FFC Frankfurt 4 3 0 1 10:8 +2 9 5. SGS Essen 5 3 0 2 7:12 -5 9 6. SC Sand 5 2 1 2 5:7 -2 7 7. Turbine Potsdam 5 2 0 3 10:11 -1 6 8. Bayer Leverkusen 5 2 0 3 6:9 -3 6 9. SC Freiburg 4 1 1 2 2:4 -2 4 10. 1.FC Köln 4 1 1 2 5:9 -4 4 11. FF USV Jena 4 0 1 3 7:18 -11 1 12. MSV Duisburg 4 0 0 4 3:11 -8 0 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Samstag, 28.September, 11.00 Uhr VfL Wolfsburg II - FCB München II 4:0 Samstag, 28.September, 14.00 Uhr FSV Gütersloh - 1. FC Saarbrücken 3:0 Samstag, 28.September, 15.00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim U20 - Borussia Mönchengladbach -:- Samstag, 28.September, 15.30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SG 99 Andernach -:- Sonntag, 29.September, 11.00 Uhr 1.FFC Turbine Potsdam II - SV Meppen -:- SV Werder Bremen - 1. FFC Frankfurt II -:- FC Ingolstadt 04 - BV Cloppenburg -:- Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. SV Werder Bremen 5 4 1 0 11:3 +8 13 2. VfL Wolfsburg II 6 4 0 2 15:7 +8 12 3. SV Meppen 5 3 1 1 14:6 +8 10 4. FSV Gütersloh 6 3 1 2 14:11 +3 10 5. 1.FFC Turbine Potsdam II 5 3 0 2 12:8 +4 9 6. FCB München II 6 3 0 3 9:11 -2 9 7. FC Ingolstadt 04 5 2 2 1 9:8 +1 8 8. TSG 1899 Hoffenheim U20 5 2 1 2 11:10 +1 7 9. Borussia Mönchengladbach 5 2 1 2 8:11 -3 7 10. SG 99 Andernach 5 2 0 3 12:12 0 6 11. DSC Arminia Bielefeld 5 2 0 3 9:9 0 6 12. BV Cloppenburg 5 1 2 2 9:12 -3 5 13. 1. FC Saarbrücken 6 1 0 5 4:17 -13 3 14. 1. FFC Frankfurt II 5 0 1 4 5:17 -12 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (FUSSBALL.DE)

Sonntag, 29.September, 10.30 Uhr FC Erzgebirge Aue - SFC Stern 1900 -:- Sonntag, 29.September, 14.00 Uhr Bischofswerdaer FV - 1. FFV Erfurt abges. FF USV Jena (U21) - B.W. Hohen Neuendorf abges. SV Eintracht Leipzig-Süd I - FC Phoenix Leipzig e.V. -:- Viktoria Berlin - RasenBallsport Leipzig -:- 1.FC Union Berlin - Magdeburger FFC -:- Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. RasenBallsport Leipzig 5 4 1 0 23:0 +23 13 2. FC Phoenix Leipzig e.V. 5 4 0 1 20:10 +10 12 3. Magdeburger FFC 5 4 0 1 19:9 +10 12 4. Viktoria Berlin 5 3 1 1 15:4 +11 10 5. 1.FC Union Berlin 5 2 3 0 9:2 +7 9 6. SFC Stern 1900 5 3 0 2 13:13 0 9 7. FF USV Jena (U21) 5 2 2 1 8:7 +1 8 8. 1. FFV Erfurt 5 1 1 3 9:18 -9 4 9. B.W. Hohen Neuendorf 5 0 3 2 6:12 -6 3 10. Bischofswerdaer FV 5 0 1 4 4:16 -12 1 11. SV Eintracht Leipzig-Süd I 5 0 1 4 4:17 -13 1 12. FC Erzgebirge Aue 5 0 1 4 5:27 -22 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (FUSSBALL.DE)

Achtelfinale

Samstag/Sonntag, 16./17.November

1.FC Saarbrücken - FSV Gütersloh -:- 1.FC Köln - SGS Essen -:- SV Werder Bremen - SC Sand -:- SC Freiburg - Turbine Potsdam -:- FC Bayern München - VfL Wolfsburg -:- 1.FC Nürnberg - Arminia Bielefeld -:- TSG Hoffenheim - FFUSV Jena -:- 1.FFC Frankfurt - Bayer Leverkusen -:-