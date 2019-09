Hertha setzt Ausrufezeichen in Köln

Dieser Sieg ist Balsam für die Hertha-Seele: Nach einem schwachen Saisonstart ist den Berlinern mit dem 4:0 in Köln bereits der zweite Erfolg in Serie gelungen. Dabei überzeugten die Berliner vor allem mit ihrer Effektivität.

Hertha BSC hat am Sonntagabend beim 1. FC Köln gewonnen. Das Team von Trainer Ante Covic setzte sich klar mit 4:0 durch und feierte damit den zweiten Sieg in Folge.

In der Anfangsphase deutete noch wenig darauf hin, dass die Berliner an diesem Abend Grund zum Jubeln haben werden. Denn die Kölner waren das deutlich aktivere Team - und so hatte vor allem Geburtstagskind Rune Jarstein im Hertha-Tor ordentlich zu tun.

Schon nach wenigen Minuten parierte er einen Freistoß von Florian Kainz zur Ecke. Und nach einer knappen Viertelstunde stand der Norweger erneut im Fokus. Die dominierenden Gastgeber fanden über eine Flanke von Jonas Hector den völlig freistehenden Jhon Cordoba. Dessen Kopfball aus wenigen Metern hätte die Kölner Führung sein müssen, doch Jarstein parierte unmittelbar vor der Linie.