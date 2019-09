Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichten zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hervor. Die Köpenicker haben im mit Spannung erwarteten Hauptstadtduell am zehnten Spieltag zunächst Heimrecht. In der Rückrunde treffen beide Teams zwischen dem 20. und 22. März 2020 im Olympiastadion erneut aufeinander.

Auf diese Terminierung haben alle Fußballfans in Berlin sehnsüchtig gewartet: Das erste Berliner Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC findet am Samstag, 2. November um 18.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei statt.

Insgesamt terminierte die DFL die Spieltage sieben bis 13 zeitgenau. Hertha BSC spielt fünf Mal am Samstag, davon vier Mal um 15:30 Uhr. Außerdem muss die Covic-Elf jeweils ein Mal am Freitag (4.10, 20:30 gegen Düsseldorf) und und ein Mal am Sonntag (24.11, 15:30 in Augsburg) antreten.

Auch der 1. FC Union Berlin muss fünf Mal am Samstag auflaufen, wie Hertha ebenfalls vier Mal um 15:30 Uhr. Am 6. Oktober spielen die Eisernen beim VfL Wolfsburg am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) und am 29. November am einem Freitagabend (20:30 Uhr) bei Schalke 04.