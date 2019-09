Bild: imago images / EIBNER

Hertha nun Tabellenletzter - Hertha BSC verliert spät in Mainz

14.09.19 | 17:36 Uhr

Trotz engagierter Leistung und zahlreicher Torchancen reicht es für Hertha BSC in Mainz nicht zu einem Punkt. Damit bleiben die Berliner weiterhin sieglos und finden sich nun am Ende der Tabelle wieder. Von Mathias Ehlers

Hertha BSC bleibt trotz deutlich verbesserter Leistung in der Bundesliga sieglos und kassierte mit dem unglücklichen 1:2 in Mainz bereits die dritte Niederlage nacheinander. Zudem ziert der mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Klub nun das Ende der Tabelle.

Dabei hatte Hertha-Coach Ante Covic seine Startelf gehörig umgestellt, um endlich seinen ersten Sieg als Bundesligatrainer feiern zu können. In der zum Vergleich zum Schalke-Spiel auf gleich fünf Positionen veränderten Mannschaft feierte Neuzugang Dedrick Boyata sein Debüt in der Bundesliga, auch Last-Minute-Verpflichtung Marius Wolf kam erstmals für die Hertha zum Einsatz.

Selke nur halbherzig

Die Devise der Blau-Weißen war schnell klar: Abwarten und die Mainzer spielen lassen, um dann mit Kontern über die flinken Davie Selke und Dodi Lukebakio zu überraschen. So entwickelte sich ein munteres Spielchen, in dem Selke seinen Arbeitgeber schon früh hätte in Führung schießen können. Doch in der 16. Minute stand der Außenpfosten im Weg, kurz darauf war der Mainzer Keeper Robin Zentner schnell genug am Boden, um Selkes halbherzigen Abschluss nach feinem Doppelpass mit Lukebakio abzuwehren. Auf der Gegenseite war es Rune Jarstein, der sich bei kernigen Distanzschüssen von Danny Latza und Daniel Brosinski mit spektakulären Paraden auszeichnen konnte.

Im Anschluss verflachte die Partie etwas. Laut wurde es erst wieder nach einem Zweikampf, in dem Jeremiah St. Juste und Selke aneinandergerieten. Schiedsrichter Marco Fritz zog den Videobeweis zu Rate und beließ es schließlich bei einer Verwarnung für den Mainzer. Wenig später belohnten sich die bislang punktlosen Mainzer für ihren Aufwand. Auf der rechten Seite überrannte Kunde die Hertha-Abwehr und legte klug quer, so dass Robin Quaison nur noch seinen Fuß hinhalten musste und locker zur Führung traf.

Immer wieder Zentner

In der Pause schien Covic die richtigen Worte gefunden zu haben. Entsprechend entschlossen gingen seine Spieler in den zweiten Abschnitt und drängten auf den Ausgleich. Marko Grujic scheiterte allerdings zweimal an Zentner, Duda nach einem starken Solo ebenfalls und Lukebakio zielte mit seinem Fallrückzieher knapp über das Tor. Auch von einem sehenswerten Duda-Freistoß ließ sich Zentner nicht beeindrucken und parierte diesen sicher.

In der 83. Minute war Zentner dann aber geschlagen. Der eingewechselte Javairo Dilrosun setzte sich über links durch und seine wohltemperierte Flanke nickte Grujic überlegt zum umjubelten Ausgleich ein. Es war Herthas erster Treffer in Mainz seit Februar 2015. Doch die Freude währte nur kurz, denn fünf Minuten später traf St. Juste per Kopf nach einem Eckball zur erneuten Führung der Mainzer und sicherte seinem Team damit die ersten Punkte der Saison. Hertha rutscht nach dem späten K.o. auf den letzten Tabellenplatz ab und hadert mit der eigenen Chancenverwertung.

In der kommenden Woche empfängt Hertha BSC den bislang ebenfalls noch sieglosen Aufsteiger SC Paderborn (Samstag, 15:30 Uhr), für Mainz geht es am Freitag mit dem Spiel bei Schalke 04 weiter. Sendung: rbb UM6, 14.09.2019, 18 Uhr

Fußball Bundesliga Bundesliga Freitag, 13.September, 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1) Samstag, 14.September, 15.30 Uhr Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4:0 (1:0) FSV Mainz 05 - Hertha BSC 2:1 (1:0) FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0) 1.FC Köln - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1) Union Berlin - Werder Bremen 1:2 (1:1) Samstag, 14.September, 18.30 Uhr RB Leipzig - Bayern München -:- (-:-) Sonntag, 15.September, 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim - SC Freiburg -:- (-:-) Sonntag, 15.September, 18.00 Uhr SC Paderborn - FC Schalke 04 -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Borussia Dortmund 4 3 0 1 13:5 +8 9 2. RB Leipzig 3 3 0 0 9:2 +7 9 3. VfL Wolfsburg 4 2 2 0 7:3 +4 8 4. Bayern München 3 2 1 0 11:3 +8 7 5. Borussia Mönchengladbach 4 2 1 1 5:4 +1 7 6. Bayer Leverkusen 4 2 1 1 6:7 -1 7 7. SC Freiburg 3 2 0 1 7:3 +4 6 8. Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 5:5 0 6 9. Werder Bremen 4 2 0 2 8:9 -1 6 10. FC Schalke 04 3 1 1 1 3:3 0 4 10. 1899 Hoffenheim 3 1 1 1 3:3 0 4 12. Fortuna Düsseldorf 4 1 1 2 6:7 -1 4 13. Union Berlin 4 1 1 2 5:8 -3 4 14. FC Augsburg 4 1 1 2 6:10 -4 4 15. 1.FC Köln 4 1 0 3 4:7 -3 3 16. FSV Mainz 05 4 1 0 3 4:13 -9 3 17. SC Paderborn 3 0 1 2 4:7 -3 1 18. Hertha BSC 4 0 1 3 3:10 -7 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)