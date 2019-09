Wochenlang fehlte Dedryck Boyata mit Problemen am Oberschenkel verletzt - nun ist der Neuzugang von Hertha BSC ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 28-jährige Innenverteidiger absolvierte am Mittwoch die erste Einheit mit dem Fußball-Bundesligisten seit dem Trainingslager im österreichischen Stegersbach.

Der Hauptstadtclub absolviert laut Aussage des Kroaten in der knapp zweiwöchigen Länderspielpause "eine Art kleine Mini-Vorbereitung", um sich auf die nächsten Aufgaben einzustimmen. "Wir werden sehen, wie sein Körper das verkraftet mit zweimal Training pro Tag", sagte Covic, den die Rückkehr des Belgiers freute: "Jetzt kommen langsam alle wieder zurück, das ist wunderschön in der Länderspielpause."

Der 44-Jährige will die Länderspielpause nutzen, um personelle Umstellungen zu testen. "Wenn du acht Gegentore bekommst, dann musst du reagieren. Es geht darum, die Karten neu zu mischen in den zwei Wochen", so Covic. Am Samstag kommender Woche tritt der Tabellenvorletzte Hertha bei Schlusslicht Mainz 05 an.