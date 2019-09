Apropos Javairo Dilrosun: Der 21-jährige Niederländer hatte sich bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison offensichtlich richtig was vorgenommen. Vor mehr als 43.000 lautstarken Zuschauern schnappte sich der Linksfuß in der zehnten Minute auf seiner Außenbahn den Ball – und gab ihn bis zum erfolgreichen Torabschluss nicht mehr her. Auf dem Weg zu seinem ersten Saisontor umkurvte er mit einem sensationellen Solo die gesamte gegnerische Hintermannschaft, düpierte mit hohem Tempo und enger Ballführung sieben Abwehrmänner und tunnelte zum krönenden Abschluss den Ex-Cottbuser Innenverteidiger Uwe Hünemeier. Das finale Duell zwischen dem Berliner Linksaußen und dem gegnerischen Keeper Huth war dann ein ungleiches – nervenstark schob Dilrosun links unten ein.

Die zweite Hälfte begann rasant. Die Gäste machten sofort da weiter, wo sie aufgehört hatten und kombinierten sich spielend leicht durch die Berliner Abwehr. Der Ausgleich lag in der Luft - doch die Herthaner zeigten zur richtigen Zeit ihre große Stärke des heutigen Nachmittags. Wieder setze sich Dilrosun auf der linken Seite durch, flankte auf Neuzugang Marius Wolf. Der Ex-BVB-Spieler nahm an und auch der zweite Berliner Torschuss war drin (52. Minute).

Im Fußballphrasenlexikon würde man so ein frühes Führungstor normalerweise unter "Brustlöser" finden, doch im Berliner Olympiastadion war das Gegenteil der Fall. Der Treffer konnte mitnichten über die phasenweise eklatanten Schwächen in der Blau-Weißen Defensive hinwegtäuschen. Der Tabellenvorletzte aus Ostwestfalen spielte gedankenschnell und mutig nach vorne, kreierte Torchancen und stellte die wackelige Hertha-Abwehr immer wieder vor ernstzunehmende Schwierigkeiten. Wer nach einem statistischen Beleg für diese Eindrücke suchte, fand sie beim Torschussverhältnis: Nach 45 Minuten lautete diese nämlich 8:1 - für den Bundesligaaufsteiger.

Der Jubel im Stadion war noch gar nicht richtig verklungen, da passierte das mittlerweile Unausweichliche. Die Paderborner kamen mal wieder im Angriff über die rechte Seite, kein Abwehrspieler bekam ein Bein vor die Flanke und Innenverteidiger Niklas Stark verlor komplett die Orientierung. Zolinski schlich sich am Nationalspieler vorbei und kam als Erster an den Ball. Per Direktabnahme erzielte er den 1:2-Anschluss.

Das aufwendige Spiel der Gäste - das wurde in der Schlussphase sichtbar - hatte Kraft gekostet. So ergaben sich endlich Räume für die Gastgeber. Aus diesen resultierten durch Darida (69.) und Selke (75.) zwei Abseitstore, die zurecht nicht zählten. Die Hauptstädter erspielten sich nun endlich Torchancen, die sie aber nicht nutzten. So musste bis zum Schluss gezittert werden. Am Ende reichte es für einen schmeichelhaften 2:1-Sieg - aber das wird der Mannschaft und den Verantwortlichen herzlich egal sein.

Sendung: rbb um6, 21.09.2019, 18 Uhr