Der wolkenlose Himmel am Morgen nach dem erstem Saisonsieg passte hervorragend zu Ante Covics Stimmung. Sichtlich erleichtert beantwortete der Trainer vor dem Training der Reservisten die Fragen der Journalisten. Der Coach weiß: Die drei Punkte haben ihm Ruhe verschafft. So viel Ruhe, dass er sogar zu Scherzen aufgelegt war. "Die Jungs wollen, dass der Trainer grau wird", sagte der noch schwarzhaarige Covic grinsend, als er gefragt wurde, warum Hertha gegen den Aufsteiger bis zum Ende zittern musste.

Zumal die fehlende defensive Stabilität weiter problematisch bleibt. Obwohl die ostwestfälischen Gäste durch Herthas Taktik ihrer Umschaltmomente beraubt waren, erspielten sie sich 18 Torabschlüsse. Dass es nicht noch mehr geworden sind, war auch dem starken Duo Per Skjelbred und Dedryck Boyata zu verdanken, die wieder und wieder wichtige Zweikämpfe gewannen. Lichtblicke in einem ansonsten wackligen Verbund. Gegen einen besser besetzten Gegner wäre Hertha wahrscheinlich bestraft worden.

Endlich gelang, was in Mainz noch das große Problem war: Die Berliner nutzen ihre Chancen gnadenlos. Sechs Mal schossen sie auf das gegnerische Tor, zwei Mal ging der Ball rein. Dazu kommen die beiden aberkannten Abseitstore. Für Wolf war es der erste Erfolg im Herthadress. "Es ist natürlich ein super Gefühl, getroffen zu haben", sagte er.

Nirgends ist Hertha so gut besetzt wie auf den offensiven Außenbahnen. Neben Wolf und Dilrosun sind da ja auch noch Salomon Kalou und Rekordtransfer Dodi Lukebakio. Da trifft es sich für Dilrosun gut, dass er auch im zentral offensiven Mittelfeld einsetzbar ist. Dort hatte er in Mainz nach seiner Einwechslung überzeugt. Laut Covic, "weil er von der Zehnerposition in die Tiefe startet und für den Gegner nicht greifbar ist."

Das könnte auch in Köln eine Alternative sein. Ondrej Duda, der dort gestern spielte, gelingt nämlich derzeit eher wenig. Covic dazu: "Ondrej will zu viel. Aber wir werden ihm aus dieser Phase heraushelfen." Vielleicht würde da eine Verschnaufpause helfen, um den Kopf frei zu kriegen. Dilrosun könnte in Köln zentral beginnen, Lukebakio ins Team zurückkehren und Duda die Gelegenheit bekommen, sich das Spiel zu Beginn in Ruhe von der Bank zu betrachten, um dann als Joker seine Leichtigkeit wiederzufinden.