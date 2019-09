Investor Windhorst will mit Hertha in die Champions League

Investor Lars Windhorst hat große Ziele mit Fußball-Bundesligist Hertha BSC - und ist dafür bereit, noch mehr als die bisher vorgesehenen 225 Millionen Euro in die Hand zu nehmen. "Unser klares Ziel ist es, dass Hertha in den nächsten Jahren in Deutschland und Europa ein Spitzenklub wird", sagte der 42-Jährige im Interview mit der "Bild am Sonntag".