Sebastian Andersson hat einen Traumstart hingelegt: In fünf Pflichtspielen schoss der Union-Stürmer vier Tore, ein weiteres bereitete er vor. Mit der bisherigen Ausbeute der "Eisernen" ist der 28-Jährige zufrieden - zu weit in die Zukunft schauen möchte er nicht.

"Ich glaube wir haben gegen große Mannschaften gezeigt, was wir können", berichtet der Fußballlehrer selbstbewusst. Jedem Union-Anhänger werden bei solchen Sätzen wohl die Jubelszenen aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund (3:1) wie ein etwas surrealer Spielfilm vor dem inneren Auge ablaufen. Das Stadion An der Alten Försterei stand Kopf - die Sensation und der erste Bundesligasieg waren geschafft. David hatte Goliath ein Bein gestellt. Dass es zwischen der Heimpartie gegen den Vizemeister und der Auswärtspartie beim Vorjahresvierten Parallelen gibt, liegt auf der Hand. Wieder ist Union der krasse Außenseiter. Wieder geht es gegen eine internationale Spitzenmannschaft. Und wieder "erwarten wohl nicht viele, dass wir da was holen", skizziert der Coach die Ausgangslage.

"Da liegt unsere Chance." Es wird also erneut der Klassiker, der Evergreen im Fußball: Groß empfängt Klein - nur dass der Favorit in diesem Fall mit angeknackstem Ego in die Partie geht. Bayer Leverkusen hat nach starkem Saisonstart mit zwei Siegen schon zu Saisonbeginn die Ergebnis-Achterbahn bestiegen. Es folgte nur ein Punkt aus den letzten zwei Partien, darunter die im Endeffekt heftige 0:4-Niederlage in Dortmund. Die Konsequenz: Der Absturz auf den achten Tabellenplatz. Am ersten Spieltag der Königsklasse hagelte es zudem eine unerwartete 1:2-Heimniederlage gegen Lokomotive Moskau. "Ich glaube nicht, dass das einen Einfluss auf Leverkusen hat", relativiert Fischer die Situation beim Gegner. "Sie werden nicht mit gesenktem Kopf auf das Spielfeld kommen." Was soll er auch anderes sagen? Doch dann schiebt er nach: "Wir müssen dafür sorgen, dass es einen Einfluss bekommt." Da blitzt es wieder kurz hervor, das Selbstbewusstsein des Underdogs.