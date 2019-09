Wenn am 30. Oktober Zweitligist Dynamo Dresden ins Olympiastadion kommt, dürften sich einige Berliner fragen, ob sie tatsächlich ein Heimspiel haben. Schon 20.000 Tickets haben die Gästefans aus Sachsen für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal geordert.

Nachdem die Dresdner bereits über 11.200 Tickets verkauft hatten, gingen am Freitagmorgen weitere 8.000 Karten in den freien Verkauf. Wie der Verein am Freitag mitteilte, war auch das Zusatzkontingent nach etwa einer Stunde vergriffen. Fast 20.000 Tickets haben die Gäste-Fans somit bereits gekauft.

"Wir sind den Verantwortlichen von Hertha BSC sehr dankbar, dass sie uns unkompliziert aufgrund der großen Nachfrage unserer Anhänger ein viel höheres Kartenkontingent zur Verfügung gestellt haben, als dies sonst bei Auswärtsspielen üblich ist", wird Dynamos Kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born auf der Vereinsseite zitiert. "Wir stehen in Kontakt mit dem Gastgeber, um unsere Anhänger, die sich keine Karten sichern konnten, möglichst zeitnah über den weiteren Verlauf informieren zu können."