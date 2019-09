In die Standortsuche für ein neues Hertha-Stadion kommt Bewegung: Der Senat hat vier Überprüfungen auf dem Flughafengelände in Tegel in Auftrag gegeben. Der Verein zeigt sich aufgeschlossen.

Die Senatsverwaltung hat die Tegel Projekt GmbH, die das Noch-Flughafengelände zu einem Technologiepark und einem angrenzenden Wohngebiet entwickeln soll, demnach beauftragt, vier mögliche Standorte in Tegel zu prüfen. Das sagte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher am Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss des Abgeordnetenhauses.

Geprüft werden demnach mögliche Standorte für ein neues Fußballstadion am Ende der Landebahn, am Terminal, nahe der Flugbereitschaft und auf dem Gelände des zentralen Festplatzes östlich der A111. Das haben die Senatsverwaltungen für Sport, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft vereinbart und in Auftrag gegeben. Es handele sich um einen Pro-Check, sagte Senatsbaudirektorin Lüscher. Zuerst werde sportfachlich geprüft, ob ein Standort interessant ist. In sechs Wochen wollen die Staatssekretäre dann gemeinsam entscheiden, ob ein oder mehrere Standorte für ein neues Stadion vertieft geprüft werden soll.

Die CDU begrüßte den Schritt, von SPD und Grünen kamen Bedenken aus stadtentwicklungspolitischer Sicht. Der geplante Wohnungsbau und andere Ansiedlungen dürften nicht gestört werden, auch fehle eine Verkehrsanbindung.