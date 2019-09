Im Olympiastadion erlebte Marius Wolf mit dem Gewinn des DFB-Pokals den größten Erfolg seiner Karriere. Im Interview erzählt der Hertha-Neuzugang, wie sehr er sich auf die Heimspiele freut und wie er den Berlinern helfen will.

Marius Wolf: Es war super heute. Ich wurde gut aufgenommen und habe mit dem einen oder anderen auch schon länger gesprochen. Ich will natürlich versuchen, so schnell wie möglich die Mannschaft kennenzulernen und das Spielsystem zu verinnerlichen, um dann der Mannschaft zu helfen.

Kurz vor Transferschluss hat Hertha BSC mit Marius Wolf einen vielseitigen Flügelspieler verpflichtet. Der 24-Jährige, der zunächst für ein Jahr ausgeliehen wird, war in Dortmund nicht über eine Reservistenrolle hinausgekommen. Das soll sich nun in Berlin ändern.

Ich habe länger mit dem Trainer gesprochen und weiß, wie er mich sieht. Ich komme eigentlich mit jeder Position gut zurecht. Natürlich bin ich eher ein Offensivspieler, aber wenn der Trainer mich in der Defensive sieht, dann spiele ich auch da. Ich will der Mannschaft weiterhelfen. Da ist es nicht so entscheidend, auf welcher Position.