Fußball-Bundesligist Hertha BSC rechnet mit weiteren 100 Millionen Euro von Investor Lars Windhorst noch in dieser Saison. Nach den ersten 125 Millionen Euro von der Windhorst-Firma Tennor, mit der auch Verbindlichkeiten abgelöst wurden, solle die zweite Tranche zeitnah fließen. Das kündigte Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller am Freitag in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur an. Er erwarte die Zahlung noch in dieser Spielzeit, auch das laufende Jahr würde er nicht ausschließen.