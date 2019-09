Jochen Drees, Projektleiter für den Bereich Video-Assistent beim Deutschen Fußball-Bund, hat nach den strittigen Elfmeter-Entscheidungen im Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Werder Bremen am Samstagnachmittag einen Fehler seitens des Schiedsrichters eingeräumt. Die Entscheidung des Unparteiischen Tobias Welz, die bei der 1:2-Heimniederlage der Eisernen im Stadion An der Alten Försterei zum ersten von drei Elfmetern führte, sei "regeltechnisch aus unserer Sicht falsch", erklärte Drees auf der DFB-Homepage.

Tobias Welz hatte nach einem Zweikampf zwischen Union-Keeper Rafal Gikiewicz und dem Bremer Davy Klaassen beim Stand von 0:0 seinen Strafstoßpfiff auf Hinweis von Video-Referee Bastian Dankert am Spielfeldrand nochmals selbst am TV überprüft, blieb aber bei seiner Entscheidung. "Ich weiß nicht, was er da gesehen hat", monierte Union-Coach Urs Fischer. Die beiden weiteren Elfmeter an der Alten Försterei seien korrekt gewesen, sagte Drees.