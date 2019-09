Die Titelverteidiger in den Fußball-Landespokalen von Berlin und Brandenburg sind am Sonntag in die nächste Runde eingezogen. Der FC Viktoria Berlin setzte sich in der zweiten Runde gegen den Berlin-Ligisten Türkspor mit 3:1 (2:0) durch, der FC Energie Cottbus siegte ebenfalls in der zweiten Runde gegen den Landesligisten Phönix Wildau mit 4:0 (2:0).