Die Mannschaft von Andreas Neuendorf führt die Tabelle in der Regionalliga jetzt mit 21 Punkten aus neun Spielen an. Gefolgt wird Hertha von Wacker Nordhausen mit 20 Punkten.

Die von Andreas "Zecke" Neuendorf trainierten Amateure von Hertha BSC haben in der Regionalliga Nordost die Tabellenführung zurückerobert. Die Charlottenburger gewannen am Samstagnachmittag bei der BSC Chemie Leipzig mit 3:1. Muhammed Kiprit brachte seine Mannschaft mit seinem bereits siebten Saisontreffer in Führung (15. Minute), Palko Dardai erhöhte zehn Minuten später auf 2:0. In der 90. Minute war es erneut Kiprit, der nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Tomas Petracek durch einen Foulelfmeter das 3:1 erzielte

Zu einer kleinen Überraschung kam es in Bischofswerda. Der bis dahin sieglose Tabellenletzte gewann gegen das Überraschungsteam der bsiherigen Saison, Lichtenberg 47, mit 2:0. Hannes Graf erzielte in der zehnten Minute das 1:0 für Bischofswerda. Ab der 17. Minute musste Lichtenberg in Unterzahl spielen nachdem Sebastian Reiniger die rote Karte sah. Jonas Mack sorgte in der 84. Minute für die Entscheidung. Die Mannschaft Uwe Lehmann fand mit zehn Mann nicht mehr in die Partie zurück und rutscht in der Tabelle auf den neunten Tabellenplatz ab.

Im letzten Spiel der Regionalliga Nordost am Samstag trennten sich der FC Viktoria Berlin und Optik Rathenow 0:0 unentschieden. Der FC Viktoria findet sich damit auf dem sechsten, Rathenow auf dem vorletzten 17. Tabellenplatz wieder.