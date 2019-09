Und weil die fehlt, setzt der Coach auf Kondition. Es dürfte in der Regionalliga Nordost kaum eine Mannschaft geben, die so fit ist, wie die Cottbuser. Genau das war der entscheidende Unterschied in den vergangenen Partien. Während die Gegner körperlich immer mehr abbauten, hatte Energie Kraft bis zur letzten Sekunde. Umso überraschender ist die Ankündigung von Wollitz am Donnerstag, das Training weiter zu intensivieren. "Die Spieler gehen momentan total müde nach Hause. Aber damit heben wir das Team noch mal auf ein anderes Level." Wollitz will mit dieser Maßnahme erreichen, dass seine Mannschaft künftig 90 Minuten Powerfußball spielen kann.

"Dämlicher kann man sich eigentlich nicht anstellen", so die kurze Analyse von Energie Trainer Claus-Dieter Wollitz zum Auswärtsspiel beim Berliner AK (2:2), das er mit seinem Team in dieser Woche per Video ausführlich auswertete. Nach starkem Anfang gaben die Lausitzer die Partie aus den Händen und hatten zum Schluss mit dem Ausgleich noch viel Glück. Trotzdem glaubt Wollitz, dass "das meiner Mannschaft noch das ein oder andere Mal nochmal passieren wird. Denn uns fehlt die Erfahrung."

Mit Tempo soll am Samstag auch der BFC Dynamo bezwungen werden, um die kleine Erfolgsserie der Cottbuser fortsetzen zu können. Seit vier Spielen ist Energie unbesiegt. Acht Punkte wurden in dieser Zeit geholt. Ganz anders sieht es beim nächsten Gegner aus. Die Berliner warten seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg. Nach drei Partien stand Cottbus punktgleich mit dem BAK auf Platz eins in der Tabelle. Aktuell ist es nur noch Rang neun. "Zumindest in den Spielen, in denen wir sie beobachtet haben, waren sie spielerisch recht gut. Aber wenn wir 90 Minuten das Tempo hochhalten können, haben wir eine gute Chance zu gewinnen", so der Cottbuser Coach.

Etwa 8000 Zuschauer werden am Samstag (Anpfiff 13.30 Uhr) zum Duell der beiden ehemaligen DDR-Oberligisten erwartet. Etwa 500 Fans werden aus der Hauptstadt anreisen. Die Partie ist als Hochsicherheitsspiel eingestuft, was auch damit zu tun hat, dass beide Fanlager immer mal wieder negativ aufgefallen sind. Beim letzten Auswärtsspiel des BFC, vor zwei Wochen in Erfurt, sind beispielsweise 30 gewaltbereite Anhänger durch die Einlasskontrollen gestürmt und haben sich mit der Polizei geprügelt. Dabei wurden sechs Beamte verletzt.