Regionalliga Nordost | 7. Spieltag - Hertha II marschiert weiter, Lichtenberg verliert

01.09.19 | 21:32

Eine Mannschaft ist in der Regionalliga Nordost gerade nicht aufzuhalten. Hertha BSC II hat am Sonntag beim BFC Dynamo durch einen 3:1-Sieg bereits den sechsten Erfolg in Serie gefeiert.

Die Herthaner starteten gut und gingen durch Jessic Ngankam in Führung. Daishawn Redan traf anschließend doppelt - davon einmal per Elfmeter - und so führten die Gäste kurz nach der Pause komfortabel mit 3:0. Obwohl die Mannschaft von Trainer Andreas "Zecke" Neuendorf nach einer Roten Karte gegen Sidney Friede ab der 55. Minute in Unterzahl spielte, kam der BFC nur noch zum 1:3 durch Ronny Garbuschewski.

Berliner AK holt nach Trainerentlassung einen Punkt

Nur wenige Tage nach der Entlassung von Ersan Parlatan beim Berliner AK kam der Klub gegen Rot-Weiß Erfurt zu einem 1:1. Die Berliner gingen durch Niklas Brandt unmittelbar vor der Pause in Führung. Sinisa Veselinovic konnte für die Gäste jedoch noch ausgleichen. "Wir hatten nicht allzu viel Zeit zur Vorbereitung", sagte Interimstrainer Mounier Raychouni dem MDR. "Wir haben von Anfang an Gas gegeben. Das Gegentor ist irgendwo enttäuschend. Im letzten Angriffsdrittel haben wir heute ab und an falsche Entscheidungen getroffen. Ansonsten war es eine gute Vorstellung von uns", so der Berliner.

VSG Altglienicke verliert Verfolgerduell

Die VSG Altglienicke erlebte am Sonntag ein echtes Elfmeter-Trauma. Während Felix Müller zwei Strafstöße für Wacker Nordhausen verwandelte, hielt ihr Torwart Jan Glinker einen Elfmeter von Chrsitian Skoda. Somit rutscht das Team von Trainer Karsten Heine auf den vierten Tabellenplatz ab.



Lichtenberg 47 verliert Aufsteigerduell

Auch Aufsteiger Lichtenberg 47 musste am Sonntag eine Niederlage hinnehmen. Im Aufsteigerduell unterlag das Team von Uwe Lehmann bei der BSG Chemie Leipzig mit 0:2. Tomas Petracek und Raffael Cvijetkovic erzielten die Tore für die Sachsen. "Wir müssen in der ersten Halbzeit in Führung gehen", sagte Lichtenberg-Coach Uwe Lehmann gegenüber dem MDR. "Beide Mannschaften sind konzeptionell nicht in der Lage, in der ersten Halbzeit passabel Fußball zu spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich mehr Ballbesitz, aber qualitativ waren beide Seiten heute unterdurchschnittlich schlecht."

Rathenow gegen Cottbus im Livestream

Zum Abschluss des 7. Spieltags empfängt Optik Rathenow Absteiger Energie Cottbus. rbb|24 überträgt die Partie ab 18.55 Uhr live.