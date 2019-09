Zum Abschluss des 8. Spieltages in der Regionalliga Nordost hat die VSG Altglienicke einen knappen Heimsieg gefeiert. Das Team von Trainer Kartsen Heine siegte am Sonntagnachmittag gegen Aufsteiger Chemie Leipzig mit 3:2 (1:1).

Eine Niederlage kassierte dagegen der BFC Dynamo . Die Berliner unterlagen gegen Rot-Weiß Erfurt mit 1:2 (0:1). Der erst 19-jährige Lukas Krüger brachte das Team zwar schon früh mit 1:0 in Führung. Weil die Gastgeber in der zweiten Halbzeit aber noch zwei Gegentreffer kassierten, rutschten sie in der Tabelle auf Platz zehn ab.

Keine Tore gab es dagegen in der Partie zwischen Aufsteiger Lichtenberg 47 und dem SV Babelsberg 03. Die Potsdamer bleiben damit im Tabellenkeller, während sich der Aufsteiger weiter im Mittelfeld hält.

Auch Union Fürstenwalde und Viktoria Berlin haben sich am Sonntag die Punkte geteilt. Beim 2:2 (0:0) brachte Paul Maurer die Gastgeber in der 2. Halbzeit in Führung. Viktoria drehte das Spiel durch den Treffer von Rafael Brand und durch Mithilfe von Füstenwaldes Peter Köster, der ein Eigentor erzielte. In der Nachspielzeit gelang David Richter aber noch ein Tor zum 2:2-Endstand.