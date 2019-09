Der BFC Dynamo und Lok Leipzig haben sich am Sonntagnachmittag in der Fußball-Regionalliga Nordost mit einem torlosen Unentschieden getrennt. Vor 1.700 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark bei spätsommerlichen Temperaturen fehlte besonders den Gästen aus Leipzig die Durschlagskraft in der Offensive.

Beim 0:0 gingen die Spieler beider Teams nicht zimperlich miteinander um - so verteilte der Schiedsrichter insgesamt acht gelbe Karten. Dynamos Andreas Pollasch sah in der 68. Minute sogar Gelb-Rot. Die Tabellenvierte aus Leipzig konnte die Überzahlsituation jedoch nicht nutzen.

Fünfter Dreier im sechsten Spiel: Der FSV Union Fürstenwalde hat beim 3:0 gegen den VfB Germania Halberstadt einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Stürmer Darryl Geurts brachte die Gastgeber in der 27. Minuten in Führung - in der 66. Minute legte er zum 2:0 nach. Kemal Atici erzielte in der 83. Minute gegen die harmlosen Gäste aus Halberstadt den dritten Treffer zum Endstand. Die Mannschaft von Matthias Mauksch steht nach neun Spieltagen auf einem starken fünften Tabellenplatz.