Ist die Saison für Energie Cottbus schon gelaufen? Angesichts des Rückstands von acht Punkten auf Tabellenführer Hertha BSC II ist eine Rückkehr in die 3. Liga in weite Ferne gerückt. Doch Trainer Wollitz will lieber kleine Schritte gehen. Von Andreas Friebel



rbb|24 überträgt das Spiel gegen Optik Rathenow am Montag ab 18:55 Uhr im Livestream