Nach langem Streit hat der Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag eine Aufstiegsregelung für die fünf Regionalligen verabschiedet. Mit deutlicher Mehrheit wurde beschlossen, dass ab der Saison 2020/2021 die Meister der Ligen West und Südwest direkt aufsteigen. Die Meister der verbleibenden drei Staffeln aus Nord, Nordost und Bayern stellen im Rotationsverfahren einen weiteren direkten Aufsteiger. Der vierte Aufsteiger wird in einem Playoff der beiden anderen Gewinner dieser drei Ligen ermittelt.

"Mit der nun vorliegenden Variante, die von allen getragen wird, haben wir eine, wie ich finde, sehr vernünftige Lösung gefunden", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch zum Beschluss des Bundestages: "Ob wir in drei Jahren eine veränderte Situation haben und sich daraus wieder andere Möglichkeiten oder eine Neubewertung ergeben - das lässt sich heute nicht seriös vorhersagen. Ich bleibe dabei, für heute gilt: Unter allen schlechten Lösungen halte ich diese für die mit Abstand beste."

Somit müssen aus der 3. Liga dauerhaft vier Teams absteigen. Nach dem langen Streit um die Regionalligareform gilt in der laufenden Saison noch eine Übergangsregelung. Die Direktaufsteiger in dieser Spielzeit kommen aus den Regionalligen Südwest, Bayern und Nord. Die jeweils Erstplatzierten der Staffeln West und Nordost ermitteln in zwei Playoff-Spielen den vierten Aufsteiger.

Lange konnten sich die Beteiligten nicht auf eine Regelung einigen. 2017 hatte der DFB auf dem Außerordentlichen Bundestag eine Ad-hoc-Kommission eingesetzt, die zahlreiche Modelle zur Bildung von vier Regionalligen mit einem direkten Aufstiegsrecht für jeden Meister geprüft hatte. Doch keines dieser Modelle wurde als mehrheitsfähig eingestuft, weil die fünf Regionalligen an ihrem eigenständigen Status festhalten wollten.