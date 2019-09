Bild: Imago Images / Matthias Koch

Regionalliga Nordost | 9. Spieltag - "Wir wollen uns keine Krise einreden lassen"

19.09.19 | 13:07 Uhr

Der BFC Dynamo wie auch der Berliner AK sind stark in die Saison gestartet, haben aber mittlerweile das Siegen verlernt. Am 9. Spieltag der Regionalliga erwarten beide Teams namhaften Besuch: der BFC empfängt Lok Leipzig, der BAK trifft auf Energie Cottbus.

BFC Dynamo - 1. FC Lok Leipzig

Ein Klassiker des Ostfußballs, nicht zuletzt wegen des sogenannten "Schandelfmeters von Leipzig", dem sogar ein eigener Wikipedia-Eintrag gewidmet ist. Im März 1986 gab Schiedsrichter Bernd Stumpf in der Nachspielzeit der damaligen Oberliga-Partie einen fragwürdigen Strafstoß zugunsten des BFC, der diese Chance zum späten 1:1-Ausgleich nutzte. Am Ende der Saison wurde der BFC einmal mehr DDR-Meister, Lok blieb nur der zweite Platz. Für viele Fans in der DDR war dieser "Schandelfmeter" der negative Höhepunkt und das Symbol einer vermeintlichen systematischen Bevorteilung des BFC Dynamo durch die Schiedsrichter. 33 Jahre später geht es zwar nicht mehr um Meistertitel, eine Menge Prestige ist aber dennoch im Spiel. Während die noch ungeschlagene "Loksche" Richtung Tabellenführung dampfen will, geht es dem BFC vor allem um eine Trendwende. Denn seit fünf Spielen warten die so gut in die Saison gestarteten Hohenschönhausener auf einen Sieg.

Drei Fragen an: BFC-Trainer Christian Benbennek Der Trend Drei Siege zum Saisonstart, seitdem fünf Spiele ohne Sieg: Wo ist die Anfangseuphorie geblieben? Es ist wie der Fluch der guten Tat, wenn man so gut startet. Es war natürlich auch dem Spielplan geschuldet. Wir hatten am Anfang Gegner, gegen die es etwas einfacher war als gegen die Mannschaften danach. Aber weder haben wir die jüngsten Spiele einfach hergeschenkt noch waren wir bei den Siegen zuvor so stabil wie gewollt. Mit einer so jungen Mannschaft kann eine solche Serie immer passieren. Wir wissen, dass wir uns natürlich verbessern und auch mal wieder ein Spiel gewinnen müssen, aber wir wollen uns keine Krise einreden lassen.

Der Gegner Was für ein Spiel erwarten Sie gegen Lok Leipzig? Die "Loksche" spielt immer mit Volldampf. Die Spieler hauen sich in jeden Zweikampf, als wäre es der letzte. Deswegen erwarte ich ein sehr körperliches Spiel und wir müssen schauen, dass wir das gut annehmen. Wir wollen aber auch endlich wieder richtig Fußball spielen. Zuletzt waren die Jungs etwas verunsichert. Deswegen ist es meine Aufgabe, ihnen den Mut zu geben, die jüngsten Ergebnisse aus den Köpfen zu streichen und den Fußball zu spielen, den wir die ganze Zeit trainieren.

Die Zuschauer BFC gegen Lok ist eine im Ostfußball sehr namhafte Paarung. Wie ist das im Umfeld spürbar? Unsere Fans freuen sich sehr auf das Spiel. Wir hätten deswegen gerne etwas Zählbares aus Erfurt mitgenommen, damit unsere Anhänger merken: „Alles klar, die sind richtig gut drauf, das wird ein geiles Spiel gegen Lok.“ Das haben wir aber verbockt, sonst würden vielleicht noch mehr Zuschauer kommen. Aber dann müssen wir das eben über ein gutes Ergebnis gegen Lok regeln, damit uns in Zukunft wieder mehr Zuschauer besuchen.

Berliner AK - Energie Cottbus

Die letzten Tage waren für Energie Cottbus ein emotionales Rodeo. Der imposanten und mitreißenden Aufholjagd gegen den ZFC Meuselwitz (3:2) folgte die schwere Verletzung von Paul Gehrmann. Der Mittelfeldspieler hat sich beim Training am Montag den Knöchel gebrochen und mehrere Bänder gerissen. Eine Verletzung, die selbst einen erfahrenen Trainer wie Claus-Dieter Wollitz spürbar mitnahm, wie er auf der Pressekonferenz vor dem BAK-Spiel bekannte: "Als Paul nach zwei Stunden endlich mit dem Krankenwagen vom Platz gefahren wurde, musste ich mich übergeben." Nun hofft der ganze Verein, dass dieser Schock schnell verdaut wird. Immerhin kamen die Lausitzer mit zwei Siegen zuletzt ins Rollen und der Tabellenspitze wieder etwas näher. Fünf Punkte trennen Energie momentan von Ligaprimus Hertha BSC II.

An der Tabellenspitze wähnte sich vor der Saison auch der Berliner AK und kam mit drei Siegen auch bestens aus den Startlöchern. Seitdem hakt es im Getriebe der Moabiter. So sehr, dass sich die Vereinsführung sogar zum Trainerwechsel genötigt sah. In seiner ersten Partie als BAK-Trainer konnte Dirk Kunert mit dem 2:2 beim 1. FC Lok Leipzig schon ein kleines Erfolgserlebnis feiern, beim Heimdebüt gegen Energie am Freitag soll es dann mit dem ersten Ligasieg seit Anfang August klappen. rbb24 zeigt diese Spitzenpartie der Regionalliga Nordost am Freitag ab 16:55 Uhr im Livestream.

SV Babelsberg 03 - VSG Altglienicke

Wer es gut meint mit dem SV Babelsberg, wird gerne darauf verweisen, dass die Potsdamer lediglich zwei der bisherigen acht Spiele verloren haben und sich damit auf dem Niveau des Tabellenführers Hertha BSC II bewegen. Wer es aber schlecht meint mit der Mannschaft von Marco Vorbeck, wird dagegenhalten, dass 03 noch immer sieglos ist. Ganz objektiv betrachtet ist der SVB derzeit Drittletzter in der Tabelle und könnte einen Erfolg gegen die VSG Altglienicke gut gebrauchen. Die Treptower wiederum können die Partie im Karl-Liebknecht-Stadion als Tabellenvierter beruhigt angehen und ihrer guten Form vertrauen, die ihnen zuletzt einen 3:2-Erfolg gegen Chemie Leipzig bescherte.

Viktoria 1889 Berlin - Optik Rathenow

Beide Teams tun sich bislang schwer mit dem Gewinnen. Während Viktoria immerhin schon zweimal jubeln durfte, reichte es für die Havelländer bislang erst zu einem Sieg, dem 1:0 bei Lichtenberg 47 am Dienstag vergangener Woche. Wenn beide Mannschaften nicht gewinnen können: Läuft es dann am Sonnabend auf ein Unentschieden hinaus? Die abstiegsgefährdeten Rathenower hätten sicher nichts dagegen.

Chemie Leipzig - Hertha BSC II

Höhenflügen folgt häufig eine Bruchlandung. Die weiß nun auch die Reserve von Hertha BSC nach der vermeidbaren 0:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen Wacker Nordhausen vor zwei Wochen. Gegen den Aufsteiger Chemie Leipzig will es die Mannschaft von Hauptübungsleiter "Zecke" Neuendorf nun besser machen. Eine einfache Aufgabe wird der Trip nach Leipzig-Leutzsch aber nicht, das für Regionalligaverhältnisse äußerst begeisterungsfähige Publikum in Chemies Alfred-Kunze-Sportpark könnte die unerfahrenen Hertha-Bubis enorm beeinflußen.

Union Fürstenwalde - Germania Halberstadt

Strahlende Gesichter in Fürstenwalde. Kein Wunder nach zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen. Zwar steht der FSV Union damit auf dem sechsten Tabellenplatz, der Abstand in den Tabellenkeller ist aber klein. So geht es für Trainer Matthias Mauksch und sein Team beim Heimspiel gegen Germania Halberstadt nicht nur um den Ausbau der erfreulichen Serie, sondern auch darum, etwas Punktespeck für schlechtere Zeiten anzufuttern.

Bischofswerdaer FV - Lichtenberg 47

Lichtenberg 47 ist mittlerweile in der Realität der Regionalliga angekommen. Nach sensationellem Start mit Siegen gegen die Aufstiegskandidaten BAK (1:0) und Wacker Nordhausen (5:1) tat sich die Truppe von Coach Uwe Lehmann zuletzt etwas schwer mit dem Toreschießen. Sowohl gegen Optik Rathenow (0:1) als auch gegen den SV Babelsberg (0:0) hatte der Aufsteiger keinen Grund zum Jubeln. Da trifft es sich gut für 47, dass am Sonntag zum Tabellenletzten Bischofswerda geht. Die noch sieglosen Sachsen haben bislang 25 Gegentreffer kassiert, so viele wie kein anderes Team der Regionalliga.

